واکنش تند چین به طرح آمریکابرای ممنوعیت پروازهای مسافرتی بر فراز روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه چین به پیشنهاد دولت آمریکا ممنوعیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی چین بر فراز حریم هوایی روسیه از مبدا و به مقصد آمریکا، واکنش نشان داد.

رویترز پنجشنبه هفته گذشته نوشت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد مذکور را مطرح کرده است. وزارت ترابری آمریکا مدعی شده است که استفاده از حریم هوایی روسیه، به ناوگان هوایی چین برتری رقابتی ناعادلانه‌ای می‌دهد.

وزارت خارجه چین هشدار داد که این محدودیت‌ها به شرکت‌های آمریکایی صدمه وارد می‌کند و از واشنگتن خواست تا عواقب گسترده‌تر سیاست خود را مورد بررسی قرار دهد.

گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: ممنوع کردن خطوط هوایی چینی از پرواز بر فراز روسیه برای پروازها از مبدا و به مقصد آمریکا، تبادلات مسافرتی و انسانی میان دو کشور را مختل می‌کند و شاید بهتر باشد که آمریکا به سیاست خود و تاثیر آن بر کسب و کارهای آمریکا نگاه دقیق‌تری بیندازد.

حریم هوایی روسیه کوتاه‌ترین مسیرها اتصال آسیا با اروپا و آمریکای شمالی را فراهم می‌کند و به شرکت‌های هواپیمایی این امکان را می‌دهد تا زمان پرواز را کاهش دهند، سوخت کمتری مصرف کنند و هزینه‌های عملیاتی خود را پایین بیاورند. با این وجود، روسیه از سال ۲۰۲۲ و پس از آنکه کشورهای غربی آسمان خود را به روی پروازهای روسی بستند، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی غربی را از استفاده از حریم هوایی این کشور منع کرد. اما شرکت‌های هواپیمایی چینی مشمول این محدودیت‌ها نیستند.

دولت ترامپ این وضعیت را «ناعادلانه» توصیف کرده و گفته است که این وضعیت «آثار رقابتی ناخوشایند چشمگیری» بر شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی داشته است و به شرکت‌های هواپیمایی چینی دو روز فرصت داده تا به این طرح پاسخ دهند. سازمان هواپیمایی چین تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.