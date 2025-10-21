به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به ادعای یک رسانه آمریکایی درباره تعویق دیدار سرگئی لاوروف و مارکو روبیو، به ترتیب وزیر خارجه روسیه و آمریکا، گفت که مسکو همچنان با گزارش‌های جعلی رسانه‌های غربی مواجه است.

ریابکوف گفت: باید تاکید کنم تعویق (ملاقاتی) که بر سر آن توافقی صورت نگرفته، غیرممکن است. اطمینان دارم که ما همچنان با شرایطی روبه‌رو هستیم که رسانه‌های مختلف، مشخصا رسانه‌های غربی، با هدف خبرساز شدن و دامن زدن به گمانه‌زنی‌ها و ابهامات، داستان‌های بی‌اساس جعلی منتشر و اطمینان حاصل می‌کنند که مطابق نیاز غربی‌ها تجزیه و تحلیل شود.

پیش‌تر سی‌ان‌ان به نقل از منابع کاخ سفید مدعی شد که دیدار بین لاوروف و روبیو که انتظار می‌رفت در روزهای آتی برگزار شود، فعلا به تعویق افتاده است.

به گفته یک منبع آگاه نظرات روبیو و لاوروف درباره امکان پایان دادن به جنگ اوکراین متفاوت بوده است و به نظر می‌رسد که این دلیل تعویق این دیدار باشد.