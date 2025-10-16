پزشکیان: ما می توانیم و باید قدرت و انرژی مردم را همراه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنجشنبه در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان اظهار کرد: ما خدمتگذار مردم هستیم و تا زمانی که نفس می کشیم تلاش می‌کنیم برای خدمت به مردم عزیز کوتاهی نکنیم.

وی ادامه داد: اینکه نپذیریم از دیگران عقب بمانیم اصل است، در نماز وقتی می‌گوئیم الله اکبر و ربی اعلی و ربی عظیم می گویم به اعلا در حرکت هستم و اینکه نتوانم به اعلی برسم باید به خود و باورم شک کنم.

رئیس جمهور گفت: در درون تک تک دانش آموزان گنجینه‌هایی از توانمندی نهفته و ما باید این گنجینه‌ها را کشف کنیم و بستری ایجاد کنیم تا توانمندی‌ها بروز کند و برای ما کار کند.

وی افزود: باور اینکه ما می‌توانیم و این باور در بچه‌ها ایجاد شود اصل است، مدرسه سازی بستر اولیه است و میدانی است که بچه‌های ما باید رشد کنند.

رئیس جمهور گفت: ما می‌توانیم و باید قدرت و انرژی مردم را همراه کنیم، اگر به امید دولت بودیم هیچ یک از اتفاقات در کشور نمی‌افتاد.

پزشکیان با اشاره به پتانسیل‌های نهفته در نسل جوان، تأکید کرد: درون همه این کودکان و نوجوانان، گنجینه‌هایی از توانمندی‌ها وجود دارد و این ما هستیم که باید آنها را کشف و شکوفا کنیم.

وی ابراز کرد: آنهایی که برای ما موشک ساختند و انرژی هسته‌ای را به ثمر رساندند، همه مانند همین بچه‌هایی بودند که از مسیر مدرسه گذشته بودند. روحیه‌ای که در آنها ایجاد شد، همان روحیه‌ای است که باید در فرزندان ما نیز بپرورانیم.

رئیس‌جمهور مدرسه‌سازی را بستر اولیه برای رشد نسل آینده دانست و گفت: مدرسه‌سازی، بسترسازی اولیه است. باید کاری کنیم که بچه‌هایمان رشد کنند. اگر بتوانیم که می‌توانیم این قدرت و انرژی مردمی را فعال کنیم، همه مشکلات حل خواهد شد. ما در همه زمینه‌ها قادریم این کار را انجام دهیم.

وی با انتقاد از امید بی‌جای دشمنان به ضعف ایران، افزود: تمام امید دشمن این است که ایران ضعیف شده و می‌تواند به آن ضربه بزند، غافل از اینکه این مردم، اگر دست به دست هم دهیم و نواقص را با وحدت، انسجام و به رهبری مقام معظم رهبری به پایان ببریم، در برابر هر مشکلی خواهند ایستاد.

پزشکیان تصریح کرد: وحدت و انسجام، ستون دین است و لشکر در برابر دشمن، عموم مردم هستند. میل و باور این مردم باید باشد؛ وقتی با مردم باشیم، باکی نداریم اگر هزاران نفر مثل من را بزنند. یعنی مردم از همین مردم می‌آیند و برای این سرزمین جانفشانی می‌کنند.

پزشکیان پیشنهاد عملی برای مشارکت همگانی ارائه داد و اعلام کرد: یک ماه حقوق ما را علی‌الحساب بگذارند و سپس، هر ماه پنج میلیون تومان در حساب مدرسه‌سازی واریز کنند. هر کسی در حد توانش، یک قدم برای این خاک و برای آموزش فرزندش بردارد.

وی تأکید: مدرسه‌سازی تنها به ساخت بنا محدود نمی‌شود، بلکه باید بر کیفیت آموزش، رفتار و نگاه تمرکز داشت: «این برای ساختن نیست؛ هم باید کیفیت باشد، هم رفتار و هم نگاهشان را تغییر دهیم. فرزندان راستگو، جسور و سرخم‌ناپذیر بپروریم؛ فرزندانی که دل به این خاک و آب وطن بسته باشند. باور کنید، اگر بچه‌های ما با این باور بیایند، مملکت را خواهیم ساخت.

رئیس‌جمهور با اشاره به منابع غنی کشور، اظهار کرد: ما روی طلا خوابیده‌ایم و نباید گرسنه بکشیم. سرمایه زمین، آب و آسمان را داریم. مسئله این است که زنجیرها را بگسریم و باور ایجاد کنیم که در ساخت مملکت، یک قدم به جلو برداریم.

وی به عنوان مثالی عملی، به صرفه‌جویی در انرژی اشاره کرد و گفت: اگر ۱۰ درصد در انرژی و سوخت صرفه‌جویی کنیم که مثل آب خوردن است روزانه هشتصد هزار بشکه نفت صرفه‌جویی خواهیم کرد. ما و شما قادریم همه مشکلات را با سربلندی پیش ببریم.

پزشکیان با انتقاد از اسراف و ناکارآمدی، آمار تکان‌دهنده‌ای ارائه داد و افزود: بر اساس تحقیقات، در کشورهای در حال توسعه، علی‌رغم کمبود پول، پنجاه تا هفتاد درصد منابع هدر می‌رود. ما پنج میلیون میلیارد تومان پروژه روی زمین داریم که نمی‌توانیم بسازیم، در حالی که هر کدام را می‌توانیم در یک سال تمام کنیم و سال بعد، پروژه بعدی را شروع کنیم. همه جا کلنگ زده‌ایم و حالا خاک می‌خورد. ماییم که باید انتخاب کنیم روی چه چیزی سرمایه‌گذاری شود.

وی آموزش و پرورش را نقطه شروع تحول دانست و افزود: اول باید با آنچه الان داریم، از آموزش و پرورش شروع کنیم؛ نگاهی که یک انسان، مدیر، تولیدکننده و همگی را تغییر می‌دهد. با کمک مردم و خیران، ما در زمان کوتاهی بلکه در دو سال آینده تغییر اساسی در تمامی زمینه‌هایی ایجاد می‌کنیم که انسان را رشد دهد و الگو و الهام‌بخش باشد.

رئیس‌جمهور بر عمل‌گرایی تأکید کرد و گفت: صد بار از این حرف‌ها بزنیم اما میدان عمل است. در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، باید تلاش کنیم بستر را فراهم کنیم. با کمک شما خیران، کشور را با قدرت خواهیم ساخت.