نخستین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان بهاباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان بهاباد که با هدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار شد، فرماندار بهاباد، معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، رئیس بسیج ورزشکاران کشور، رئیس شورای شهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس اداره ورزش و جوانان، معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، روحانیون و جمعی از ورزشکاران و مردم شهیدپرور بهاباد حضور داشتند.

سردار مهدی میرجلیلی، رئیس بسیج ورزشکاران کشور، در این مراسم با اشاره به نقش برجسته ورزشکاران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ورزشکاران به دلیل برخورداری از جسمی نیرومند و روحیه‌ای منضبط، همواره در صف نخست دفاع از آرمان‌ها بوده‌اند. شهید ورزشکار، نماد تلفیق قدرت پهلوانی و ایمان جهادی است و سکوی قهرمانی واقعی، جوار حق تعالی است.

وی افزود: برگزاری چنین یادواره‌هایی، سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است و یاد شهدا، موتور محرکه جامعه در مسیر عزت و استقلال است.

در ادامه، حجت‌الاسلام ابراهیمی، امام جمعه بهاباد، با گرامی‌داشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای ورزشکار، تأکید کرد: شهدا سند افتخار ملت‌اند و سیره آنان بهترین راهنما در لحظات تردید و سردرگمی است. جوانمردی و پهلوانی تنها در میدان ورزش معنا نمی‌یابد، بلکه اوج آن، ایثار جان در راه دین و وطن است.

سرهنگ حمیدرضا فرهمند، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد نیز در این مراسم با تقدیر از برگزارکنندگان، گفت: شهدا الگوی بشریت‌اند و پیام امروز ما این است که هیچ مانعی نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر تحقق آرمان‌های تمدن اسلامی باز دارد.

از جمله برنامه‌های جانبی این مراسم می‌توان به اجرای سرود توسط گروه «لاله‌های اروند»، حرکات زورخانه‌ای، پخش کلیپ، روایتگری دفاع مقدس توسط محمد اسماعیلی‌پور، مداحی عباس نیکوکاران و برپایی نمایشگاه «مدال‌های آسمانی» اشاره کرد.

شایان ذکر است شهرستان بهاباد در دوران دفاع مقدس ۱۵۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که از این تعداد، ۵ شهید از جامعه ورزشکاران شناسایی شده‌اند.