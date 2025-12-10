تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان تا جمعه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز در کل استان به ویژه نیمه شمالی، شرقی جنوب شرقی و طی فردا در اغلب مناطق استان به ویژه بخشهای شرقی، جنوب ِشرقی و جنوبی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید به همراه تندبادهای لحظهای (به ویژه بعد از ظهر امروز)، کاهش دما، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.
وی گفت: همچنین در این ایام وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی به ویژه طی روز جمعه در بخشهای غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.
سبزه زاری با اعلام اینکه جمعه از شدت بارشها کاسته خواهد شد، تصریح کرد: احتمال بارشهای پراکندهای در برخی نقاط استان از جمله بخشهای شرقی و جنوب شرقی پیش بینی میشود.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این ایام به ویژه امروز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی شبانه روز گذشته اظهار کرد: هندیجان با دمای ۲۷ درجه و ایذه با دمای هشت درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۵ درجه و کمینه دمای ۱۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
