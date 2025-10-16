به گزارش خبرنگار مهر، نخستین آئین نکوداشت ملی گیاهپزشکان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور گسترده مسئولان، اساتید دانشگاهی، نخبگان علمی و کارشناسان استانی در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.
این مراسم که به مناسبت ۲۴ مهرماه، روز ملی گیاهپزشک، برگزار شد، با هدف تجلیل از تلاشهای متخصصان این حوزه و ارتقای جایگاه علمی و اجرایی گیاهپزشکی در منابع طبیعی کشور شکل گرفت.
در این آئین بر اهمیت شناسایی و مدیریت آفات و بیماریهای مناطق پنجگانه منابع طبیعی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحقیقات کاربردی و مشارکت جوامع محلی تأکید شد.
در بخش تقدیر از برترینهای کشوری، استان کرمانشاه موفق به کسب دو عنوان شد؛ مهدی ترابی به عنوان «کارشناس برتر گیاهپزشکی منابع طبیعی» و الهه محمدی به عنوان «پیشکسوت برتر این حوزه» از سوی هیئت داوران انتخاب و تجلیل شدند.
این موفقیت بیانگر توانمندی علمی و اجرایی کارشناسان منابع طبیعی استان کرمانشاه در سطح ملی است.
