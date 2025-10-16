به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تأیید دوپینگ عبدالسلام گادیسوف آزادکار شاخص روسیه که در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ به مدال نقره وزن ۹۷ کیلوگرم دست یافت، عنوان قهرمانی این مسابقات رسماً از آن ایران شد.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس آمریکا بر عهده رسول خادم بود که به طور همزمان ریاست فدراسیون کشتی و سرمربیگری تیم ملی را بر عهده داشت.

شاگردان رسول خادم در این رقابت‌ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز تنها با اختلاف ۴ امتیازی از روسیه، عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کردند اما پس از ۱۰ سال و در پی مثبت شدن دوپینگ عبدالسلام گادیسوف که برای روسیه در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید، رده بندی تیمی این مسابقات دچار تغییر شد و عنوان باارزش قهرمانی جهان در سال قبل از المپیک ۲۰۱۶ ریو پس از ۱۰ سال از آن ایران شد.

در رده بندی جدید این مسابقات، کشتی آزاد ایران با ۴۹ امتیاز قهرمان جهان شد و گرجستان و روسیه نیز به ترتیب با ۴۶ و ۴۴ امتیاز نیز در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ که در ۸ وزن برگزار می‌شد، حسن رحیمی در ۵۷ و حسن یزدانی در ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و سید احمد محمدی در ۶۵ و علیرضا کریمی در ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.