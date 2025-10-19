به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی از محل درآمدهای خود پاداش مدال آوران کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی نوجوانان و جوانان را اهدا کرد. مجموع این پاداش بیش از ۲ میلیارد تومان بود و به مدال آوران کشتی ایران در رقابت‌های جهانی نوجوانان و جوانان که تابستان گذشته در کشورهای یونان و بلغارستان برگزار شد، اهدا شد.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات نوجوانان جهان به میزبانی یونان با کسب ۵ مدال نقره و ۲ برنز با چهار اختلاف امتیاز بعد از آمریکا به‌عنوان نایب قهرمانی جهان رسید. همچنین تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب یک طلا، یک نقره و ۴ برنز از عنوان قهرمانی خود در جهان دفاع کرد.

همچنین در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز و مجموع ۱۱۷ امتیاز به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان با کسب ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به‌عنوان سوم دست یافت‌.