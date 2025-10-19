حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انصراف برخی تیم‌ها از لیگ کشتی گفت: بحث انصراف تیم‌ها فقط مربوط به دانشگاه آزاد است و مشکل آنها هم مربوط به مصوب نشدن بودجه است. تا زمانی که بودجه تصویب نشود امکان تمدید قرارداد یا انعقاد آن وجود ندارد. به هر حال ما فعلاً منتظر این تیم هستیم و باید ببینیم امروز یا فردا تکلیفش چه خواهد شد و در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

وی گفت: سال گذشته مسابقات المپیک در مردادماه برگزار شد و ما یک ماه شهریور فرصت داشتیم و شروع مسابقات را از مهرماه آغاز کردیم. با این حال برخی باشگاه‌ها و مربیان انتقاد می‌کردند که لیگ طولانی و فرسایشی شده است. امسال با توجه به برنامه تیم ملی و مسابقات چرخه انتخابی، قبل از دهه سوم آذر تصمیم گرفته شد که لیگ با ۶ تیم برگزار شود و درخواست برخی باشگاه‌ها برای اضافه کردن تیم‌ها پذیرفته نشد، زیرا زمان کافی برای اتمام لیگ وجود نداشت.

برخی وعده‌ها نادرست باعث دلسردی اسپانسرها می‌شود

رئیس سازمان لیگ کشتی با اشاره به حضور برخی تیم‌ها با بودجه‌های قابل قبول و حضور اسپانسرها گفت: در سال‌های گذشته لیگ کشتی تک‌قطبی یا دوقطبی بوده و حالا در چند سال اخیر با اضافه شدن برخی تیم‌های جدید، شرایط لیگ سه و چهارقطبی ایجاد شده آیا این موضوع به ضرر کشتی است؟ برخی دوستان صحبت‌هایی مطرح می‌کنند که بسیار عجیب است. اگر در لیگ کشتی بودجه آمده آیا این نشانه بی برنامگی است؟ اتفاقاً این موضوع نشان می‌دهد لیگ کشتی در کنار سایر رشته‌ها به حق واقعی خودش رسیده است.

رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد حضور اسپانسرها در لیگ کشتی ادامه داد: در زمینه اسپانسرینگ، سازمان لیگ تلاش می‌کند ارتباط مستقیم با اسپانسرها داشته باشد، اما برخی وعده‌های نادرست یا سوءتفاهم‌ها باعث دلسردی اسپانسرها می‌شود. ما تلاش داریم که با رعایت قوانین و شفافیت، شرایط حضور اسپانسرها و تیم‌ها را بهبود ببخشیم. حضور اسپانسرها و تیم‌ها در لیگ برای همه افتخار است و هدف نهایی ارتقای کیفیت و رقابت است. مشکل اصلی ما در مذاکره نادرست و دلسردی برخی افراد است. برخی افراد هنگام قراردادبستن و حضور در تیم، انتظار دارند که همه وعده‌ها و شرایط به سرعت انجام شود و وقتی این اتفاق نمی‌افتد، دلسرد می‌شوند و تصمیم به ترک تیم یا انتقاد می‌گیرند. این مسائل به ضرر کشتی و لیگ تمام می‌شود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که مسابقات طبق برنامه و بدون تأخیر برگزار شود و تیم‌ها، مربیان و کشتی‌گیران در شرایط مناسب حضور یابند.

لیگ کشتی فرنگی به صورت متمرکز برگزار می‌شود

یاری در مورد بدهی برخی باشگاه‌ها عنوان کرد: قطعاً لیگ کشتی هنوز در حال آزمون و خطاست و ما منکر این موضوع نمی‌شویم. متأسفانه برخی باشگاه‌ها هنوز قرارداد داخلی دارند و قراردادهای رسمی خود را در سامانه ثبت نمی‌کنند به همین خاطر است که وقتی موضوع بدهی باشگاه‌ها به کشتی‌گیران مطرح می‌شود ما نمی‌توانیم ورود کنیم چرا که قراردادی که کشتی‌گیر با باشگاه بسته است با آن چیزی که در سامانه ثبت شده متفاوت است. در هر صورت ما پیگیر موضوع بدهی باشگاه شهرداری مسجد سلیمان به کشتی‌گیران هستیم.

رئیس سازمان لیگ بااشاره به اینکه لیگ کشتی فرنگی به تعویق افتاد گفت: یکی از آن دلایل تعویق لیگ بحث نامشخص بودن وضعیت تیم شهرداری مسجد سلیمان است. ضمن اینکه هر ۶ تیم شرکت‌کننده در لیگ برتر فرنگی درخواست کردند که لیگ به صورت متمرکز برگزار شود و احتمالاً باتوجه به چرخه انتخابی تیم‌های ملی و برنامه‌ریزی برای مسابقات قهرمان کشوری، استارت لیگ متمرکز فرنگی را از هشتم آبان ماه خواهیم زد.

دستمزد یک کشتی‌گیر روس درجه یک از ملی‌پوش داخلی کمتر است!

یاری در ادامه درباره حضور ۳ کشتی‌گیر خارجی و برخی انتقادها مبنی بر اینکه حضور کشتی‌گیران خارجی باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا شده است، گفت: یکی از عواملی که لیگ کشتی را از دو قطبی و تک قطبی خارج کرده است حضور همین کشتی‌گیران خارجی است، حضور کشتی‌گیران داخلی در لیگ محدودیت خاص خودش را دارد، مشخصاً چند ملی‌پوش در لیگ کشتی نمی‌گیرند و تنها تعدادی ملی‌پوش محدود باقی می‌ماند که در تیم‌ها تقسیم می‌شوند. بنابراین حضور کشتی‌گیران خارجی این فرصت را می‌دهند که برخی تیم‌ها عرض اندام کنند.

رئیس سازمان لیگ کشتی تأکید کرد: حضور این نفرات هیچ ضرر مالی برای تیم‌ها ایجاد نمی‌کند بلکه تنور رقابت‌ها داغ‌تر می‌شود. تیم‌ها می‌توانند نفرات مناسب را انتخاب نمایند. برای مثال، هزینه کشتی‌گیر درجه یک روس، مشابه یا حتی کمتر از کشتی‌گیر درجه دوم ایران است. این موضوع نشان می‌دهد که حضور خارجی‌ها فرصت مناسبی برای تیم‌ها فراهم می‌کند. ما بر این باوریم که حضور کشتی‌گیران خارجی فرصت مناسبی برای ارتقای لیگ است و هیچ‌گونه ضرر مالی برای تیم‌ها ندارد. این موضوع یک ظرفیت برای لیگ کشتی به حساب می‌آید. چون هم از نظر پولی به نفع تیم‌هاست و هم تنور لیگ کشتی داغ می‌شود. قطعاً ما ایراد داریم و منکر آن نمی‌شویم.