رضا مردانی: تئاتر اقتباس پلی میان ادبیات کهن و هنر معاصر است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شامگاه پنجشنبه در تالار بزرگ شیخ بهایی شاهین‌شهر با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی، استادان تئاتر و علاقه‌مندان به هنر نمایش برگزار شد و با معرفی برگزیدگان، پرونده دومین دوره این رویداد ملی بسته شد.

در آغاز مراسم، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران فقط تهران نیست، گفت: تمرکززدایی از فعالیت‌های هنری و برگزاری جشنواره‌های ملی در شهرهای مختلف کشور از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت فرهنگ است.

وی افزود: برگزاری جشنواره تئاتر اقتباس در شاهین‌شهر نشانه‌ای از تحقق عدالت فرهنگی و توزیع عادلانه فرصت‌های هنری در سراسر کشور است.

مردانی با اشاره به نقش ادبیات فارسی در شکل‌گیری هویت ملی گفت: تئاتر ایران زمانی اصالت می‌یابد که از زبان و فرهنگ مردم خود تغذیه کند. به گفته وی، اقتباس از متون ادبی ایرانی و کهن، راهی برای احیای میراث فرهنگی و در عین حال تعامل سازنده با ادبیات جهانی است.

مدیرکل هنرهای نمایشی همچنین تأکید کرد: آثار برتر این جشنواره برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

اقتباس در تئاتر، پلی بین افق دیروز به افق امروز

در بخش دیگری از مراسم، سعید اسدی، مشاور عالی معاون امور هنری وزارت ارشاد در حوزه سیاست‌گذاری، گفت: هنر زمانی معنا می‌یابد که میان گذشته و امروز گفت‌وگو برقرار کند.

وی افزود: اقتباس در تئاتر، همان پلی است که افق دیروز را به افق امروز پیوند می‌دهد و هنرمند را به ریشه‌های فرهنگی خود متصل می‌کند.

اسدی با اشاره به رشد کمّی و کیفی آثار رسیده به جشنواره، اظهار کرد تئاتر اقتباس تنها یک رویداد نیست، بلکه باید به جریان دائمی پژوهش و تولید تبدیل شود تا هنرمندان بتوانند در چارچوبی پایدار فعالیت کنند.

جشنواره اقتباس جلوه‌ای از نشاط اجتماعی در شهر است

حسین شاهزاده‌فرد رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر نیز با بیان اینکه جشنواره اقتباس جلوه‌ای از نشاط اجتماعی در شهر است، گفت: شورای شهر و شهرداری خود را متعهد به حمایت از ادامه برگزاری این جشنواره می‌دانند.

وی افزود: حضور هنرمندان از ۲۸ استان کشور نشان داد که شاهین‌شهر ظرفیت تبدیل شدن به قطب فرهنگی استان اصفهان را دارد.

هم رده بودن جشنواره تئاتر اقتباس با جشنواره‌های پایتخت

در ادامه، سعید ابریشمی‌راد شهردار شاهین‌شهر با اشاره به کیفیت بالای برگزاری این رویداد گفت: جشنواره تئاتر اقتباس از نظر سطح آثار و نظم اجرایی چیزی کمتر از جشنواره‌های پایتخت ندارد.

وی افزود: ادبیات ایرانی سرشار از خرد و امید است و تئاتر اقتباس فرصتی برای بازآفرینی همین اندیشه‌ها در قالبی نو فراهم کرده است.

در پایان مراسم، مهمانان و هنرمندان حاضر به میدان فردوسی شاهین‌شهر رفتند و از بزرگ‌ترین اثر حجمی کشور با عنوان «نبرد رستم، رخش و اژدها» رونمایی کردند. این مجسمه با الهام از شاهنامه و مفاهیم پهلوانی، توسط هنرمندان بومی طراحی شده و به گفته مسئولان شهری، به یکی از نشانه‌های فرهنگی ماندگار شاهین‌شهر تبدیل خواهد شد.

دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس که از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه برگزار شد، با حضور ۲۲ گروه نمایشی در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار و با استقبال گسترده هنرمندان و مردم همراه بود.