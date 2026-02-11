به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور ظهر امروز چهارشنبه در سخنرانی راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان ایذه، ضمن گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ادای احترام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و قدردانی از حضور پرشور مردم اظهار کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه خود، همواره عامل اصلی اقتدار و امنیت کشور بوده‌اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ‌های ۱۲ روزه و سه‌روزه گفت: تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ماهیتی جدی دارد و ایران در عرصه‌های نظامی و سیاسی با تکیه بر حمایت مردمی، از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده حوزه منگشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌ها صرفاً با مذاکره رفع نمی‌شود، تصریح کرد: قدرت ملی عامل اصلی خنثی‌سازی تحریم‌هاست و دیپلماسی در امتداد میدان تعریف می‌شود، بنابراین انسجام ملی و حرکت یک‌صدای مردم در مسیر رهبری کشور، راه عبور از بحران‌هاست.

ابراهیم‌پور با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا اظهار داشت: جمهوری اسلامی مذاکره را تنها در چارچوب موضوع هسته‌ای و با حفظ حق غنی‌سازی دنبال می‌کند و هرگز از عزت و منافع ملت ایران کوتاه نخواهد آمد.

وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی و اشتغال مردم ایذه عنوان کرد: مسئولان وظیفه دارند با کار جهادی و همدلی، مطالبات اقتصادی مردم را پیگیری کنند تا دشمن نتواند از خواسته‌های به‌حق ملت سوءاستفاده کند.