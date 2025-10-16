واکنش جنبش حماس به حملات اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش حماس در بیانیهای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد.
حماس تاکید کرد که تجاوز وحشیانه اسرائیل به لبنان، تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامههای شواری امنیت سازمان ملل متحد است.
این بیانیه میافزاید: ما ضمن اعلام همبستگی کامل خود با مردم لبنان، هدف قرار دادن لبنان را تجاوزی علیه کل جهان عرب میدانیم.
حماس در پایان خواستار اقدام فوری کشورهای عربی و جامعه بینالمللی برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه این رژیم شد.
رژیم صهیونیستی و لبنان چهارشنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۳ با میانجیگری آمریکا آتشبس را امضا کرد. از آن تاکنون رژیم صهیونیستی بارها جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده است.
