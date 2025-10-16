به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان گفت که تجاوز مداوم اسرائیل به جنوب بخشی از یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف نابودی زیرساختهای تولیدی در لبنان است.
وی افزود: تجاوز اسرائیل با هدف جلوگیری از بهبود اوضاع اقتصادی و هدف قرار دادن ثبات ملی به بهانههای امنیتی دروغین انجام میشود.
رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتشبس در لبنان، شامگاه پنجشنبه مناطقی را در شرق و جنوب این کشور هدف حمله هوایی و پهپادی قرار داد.
ارتش اشغالگر مدعی شد که زیرساختهای نظامی مخفی حزب الله را در دشت البقاع و همچنین جنوب لبنان هدف قرار داده است.
