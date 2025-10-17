به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای ضمن تقدیر و تشکر از تمامی میانجیها و افراد و کشورهایی که در نسلکشی مردم غزه با ملت فلسطین اعلام همبستگی کردند، خواستار اجرای فوری تمامی بندهای توافق آتشبس در غزه به ویژه ورود فوری کمکهای ضروری به این باریکه شد.
جنبش حماس در این بیانیه اعلام کرد: مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از تلاشهای صادقانه برادران میانجی در مصر، قطر و ترکیه در طول دو سال گذشته برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه علیه ملت فلسطین؛ خواه در قالب میزبانی نشستها، خواه از طریق هموار کردن مسیر تفاهم و نزدیک کردن مواضع طرفین به هم و اصرار بر رفع موانع، که سرانجام به پایان دادن به این جنگ دیوانهوار علیه غزه انجامید، اعلام میداریم.
حماس در این بیانیه از تمامی کشورها و نهادهایی که در همه عرصهها از ملت فلسطین حمایت کردند، بهویژه از هشت کشور عربی و اسلامی، و نیز از الجزایر و آفریقای جنوبی، در حمایت از ملت فلسطین در مجامع بینالمللی، خواه در شورای امنیت یا دیوان بینالمللی دادگستری قدردانی کرد.
این بیانیه همچنین از روسیه، چین، کلمبیا و هر کسی که نقشی مؤثر در متوقف ساختن جنگ نسلکشی و حمایت از مواضع سیاسی، حقوقی و انسانی فلسطینیان ایفا کرده است، قدردانی کرد.
بیانیه حماس همچنین از ملتهای یمن و لبنانِ و عراق و جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کرده و همچنین از آنانی که از طریق کشتیهای آزادی و شکستن محاصره فعالیت داشتند، تقدیر کرد.
در این بیانیه آمده است: از رسانههایی که در افشای جنایات دشمن و بازتاب مظلومیت ملت فلسطین و کشتارها، جنایات و پاکسازی قومی علیه آنان سهم داشتند، تشکر میکنیم؛ کسانی که علیرغم فشارهای گسترده، در کنار حقیقت ایستادند و از تبعیت از روایت ظالم و تروریسم خودداری کردند.
حماس از همه طرفها خواست به تلاشهای خود در حمایت از مردم فلسطین ادامه دهند؛ و میانجیها با انجام وظیفه خود به پیگیری اجرای دیگر بندهای توافق، بهویژه موارد مربوط به وارد کردن کمکها به میزان مورد نیاز، تأمین تمامی نیازهای ضروری شهروندان در نوار غزه، باز کردن گذرگاه رفح در دو جهت برای مردم، و تسریع در آغاز بازسازی بهویژه خانههای شهروندان و زیرساختهایی چون بیمارستانها، مدارس و مؤسسات خدماتی و یا فعالان و همراهان در کمپینهای تحریم و برنامههای مردمی بپردازند.
جنبش حماس همچنین بر ضرورت آغاز فوری تشکیل «کمیته پشتیبانی اجتماعی» متشکل از گروهی از شخصیتهای مستقل که به طور ملی بر سر آن توافق شده است، تأکید کرد تا کار خود را در مدیریت نوار غزه آغاز کند و خواستار تکمیل عقبنشینی نیروهای اشغالگر از مواضع مورد توافق شد.
حماس در پایان تصریح کرد: ما همچنین خواستار ادامه اقدامات و گامهایی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران و مرتکبان جنایات جنگی هستیم تا آنها به خاطر جنایات علیه ملت فلسطین و علیه بشریت به عدالت سپرده شوند؛ و نیز بر ادامه تحریمها در همه اشکال آن و تعمیق انزوا و طرد اشغالگران و سران آن اصرار میورزیم.
