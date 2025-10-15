  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در شهرک کفرا در جاده العاصی هدف قرار داده است.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

این حملات در راستای تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی است که روزانه انجام می شود.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.

کد خبر 6623667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها