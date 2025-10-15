حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در شهرک کفرا در جاده العاصی هدف قرار داده است.

جزئیات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

این حملات در راستای تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی است که روزانه انجام می شود.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.