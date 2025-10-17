  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۳

ارتش رژیم صهیونیستی یک منزل را در شهرک یارون منفجر کرد

منابع خبری از انفجار یک منزل به دست اشغالگران در شهرک یارون در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از تحرک جدید رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین از انفجار بزرگی خبر داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک یارون انجام داده و یک منزل را در این شهرک امروز منفجر کردند.

این تحرک جدید رژیم صهیونیستی در حالی است که طی ساعات گذشته نیز حملات سنگینی از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام شده است و ارتش رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن زیرساختهای حزب الله شده است.

در سلسله حملات رژیم صهیونیستی یک نفر در منطقه شمسطار در بعلبک به شهادت رسید و یک نفر در بنعفول در صیدا و شش نفر در منطقه انصار در نبطیه زخمی شدند.

