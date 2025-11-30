رقابت صنعت غذایی ایران در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به روند روبه‌رشد صنایع غذایی کشور، افزود: تولیدات داخلی در حوزه‌هایی مانند ماکارونی، شیرینی و شکلات از نظر کیفیت، طعم و استاندارد، قابل مقایسه با برندهای معتبر خارجی هستند و بخش قابل توجهی از این محصولات به بازارهای صادراتی راه یافته است.

وی گفت: هر واحد تولیدی که در کشور فعال است یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و لازم است به عنوان دارایی بین‌نسلی حفظ و تقویت شود تا سال‌ها برای کشور ارزش‌آفرینی کند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: رویکرد نظارتی سازمان، حمایتی و تسهیل‌گر است و هدف آن همراهی با تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم است.

وی در پایان گفت: سازمان غذا و دارو با همکاری صنعت و حمایت از واحدهای تولیدی به دنبال تقویت جایگاه محصولات غذایی ایران در بازارهای جهانی است.