۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

رقابت صنعت غذایی ایران در بازارهای جهانی

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، گفت: محصولات غذایی ایرانی امروز به کیفیتی رسیده‌اند که می‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با اشاره به روند روبه‌رشد صنایع غذایی کشور، افزود: تولیدات داخلی در حوزه‌هایی مانند ماکارونی، شیرینی و شکلات از نظر کیفیت، طعم و استاندارد، قابل مقایسه با برندهای معتبر خارجی هستند و بخش قابل توجهی از این محصولات به بازارهای صادراتی راه یافته است.

وی گفت: هر واحد تولیدی که در کشور فعال است یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و لازم است به عنوان دارایی بین‌نسلی حفظ و تقویت شود تا سال‌ها برای کشور ارزش‌آفرینی کند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: رویکرد نظارتی سازمان، حمایتی و تسهیل‌گر است و هدف آن همراهی با تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم است.

وی در پایان گفت: سازمان غذا و دارو با همکاری صنعت و حمایت از واحدهای تولیدی به دنبال تقویت جایگاه محصولات غذایی ایران در بازارهای جهانی است.

حبیب احسنی پور

