به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبههای پیش از نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران اظهار کرد: در محضر خداوند سبحان توصیه میشود که ادب در سخن، نگاه و رفتار، رعایت حقوق انسانها و پاسداری از عدالت همواره مورد توجه قرار گیرد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: اُذن للذین یقاتلون بالظلم و إن الله علی نصرهم لقدیر؛ بدین معنا که خداوند به کسانی که در برابر ظلم میجنگند اجازه داده و همواره یاریگر آنان است.
وی ادامه داد: یکی از مباحث کلیدی و تحولآفرین قرآن کریم و ادبیات دینی، مفهوم جهاد است. دین مبین اسلام با نگرشی ویژه به جامعه انسانی، تحول در جوامع بشری را هدف قرار داده و به تعالی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی توجه دارد. جهاد در این دین جایگاهی استثنایی و ویژه دارد و واژه جهاد و مشتقات آن ۳۵ بار در قرآن ذکر شده است.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: این واژه از ریشه جهد به معنای نهایت تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف است و در ساختار زبان عربی نشاندهنده نوعی همکاری، تقابل و رقابت میان گروهها است. در جهان، گروههایی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و این مفهوم را به خوبی توجیه میکند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: مطالعات آیات قرآن و تاریخ پیامبر اسلام نشان میدهد که مسلمانان در ۱۳ سال حضورشان در مکه مکرمه حتی اجازه جهاد دفاعی نداشتند و با وجود ستم و آزارهای فراوان مشرکان، مأموریت جهاد دفاعی صادر نشده بود. همین فشارها باعث شد جمعی از مسلمانان به حبشه هجرت کنند و در نهایت مهاجرت به مدینه منوره صورت گرفت.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: هجرت مسلمانان به مدینه، گامی بزرگ در راستای ایجاد قدرت برای دفاع از حق، هویت دینی و اعتقادی آنان بود و نشاندهنده اهمیت و جایگاه ویژه جهاد در اسلام است. این حرکت استراتژیک زمینهساز تحول در جامعه اسلامی و مقابله با ظلم شد.
جهاد در قرآن مجید، پاسداری از عدالت و دفاع مشروع در برابر ظلم است
خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به نزول نخستین آیات جهاد در مدینه، جهاد را بهعنوان دفاع مشروع و مقابله با ظلم معرفی کرد و تأکید کرد که قرآن کریم انسانها را به تلاش برای رفع ستم و برقراری عدالت فرا میخواند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد، اظهار کرد: در سال دوم حضور مسلمانان در مدینه منوره، نخستین آیات مربوط به جهاد نازل شده است.
وی با اشاره به آیات ۳۹ و ۴۰ سوره مبارکه حج گفت: این آیات با بهترین بیان، فلسفه کلیدی جهاد را در اندیشه دینی و اسلامی تبیین میکند؛ اذنه للذین یقاتلون و ان الله علی نصرهم لقدیر.
ابوترابیفرد افزود: نگاهی به تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی انسانها نشان میدهد که جنگ یکی از پدیدههای اجتنابناپذیر است، اما قرآن به ریشههای نادرست جنگها اشاره میکند که ناشی از طغیان، زیادهخواهی و تعرض به حقوق دیگران است. وی تأکید کرد که جامعه اسلامی باید در برابر کسانی که آتش جنگ را برافروختهاند، با قدرت بایستد و از خود دفاع کند.
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آیه اذنه للذین یقاتلون به معنای دستور و فرمان الهی برای کسانی است که مورد ظلم واقع شدهاند و باید با قدرت در میدان دفاع حضور یابند. همچنین خداوند وعده نصرت ویژه الهی را به آنان داده است. وی در ادامه با اشاره به آیه الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق این آیه را نمادی از وضعیت امروز ملت فلسطین و قهرمانان غزه دانست که به ناحق از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدهاند.
ابوترابیفرد گفت: امروز شاهد تقابل اردوگاه استکبار و کفر با مدافعان عدالت، انسانیت و صلح هستیم که چگونه مورد تهاجم قرار گرفتهاند. این نخستین آیات جهاد در مدینه منوره بود که تأکید داشت بشریت باید برای رفع ستم و جلوگیری از تجاوز به حقوق انسانها قیام کند.
وی افزود: این مسئولیت بر دوش همه انسانها، بهویژه ایمانآورندگان به پیامبر خاتم است تا برای برقراری صلح جهانی و جلوگیری از تعدی به حقوق بشر تلاش کنند.
ابوترابیفرد یادآور شد که اولین گام در ادبیات قرآن، تلاش برای رفع اختلافات است و بیان کرد: امتم واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منظرین و کتاب الحق لیحکم بین الناس، انبیا الهی برای رفع اختلاف و نزاع در جامعه بشری آمدهاند.
وی با اشاره به دوران حکومت امام عصر (عج) گفت: ما در این دوران شاهد تحقق تجربه عالی انسانی در جهت وحدت و صلح خواهیم بود.
قیام انسانها باید بر پایه عدالت باشد
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه سخنان خود تأکید کرد که قرآن کریم بشریت را در یک کلاس بزرگ و واحد قرار داده و انسانها را به مرتبه عالی انسانیت دعوت کرده است. هدف از این دعوت، قیامی بر پایه عدالت است نه صرفاً کسب قدرت یا منافع شخصی.
وی به آیه لقد أرسلنا رسلنا و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان اشاره کرد و گفت: این آیه بیانگر مدرسهای بزرگ است که معلمان آن پیامبران و کتابهای آسمانی بهویژه قرآن کریماند. هدف این مدرسه تربیت انسانهای عادلی است که هرگز ظلم نمیکنند و با قدرت در برابر ظالم میایستند.
قدرت انسانهای عادل، راه سوم جلوگیری از جنگ
ابوترابیفرد افزود که یکی از راههای ریشهکن کردن جنگ در جامعه بشری، قدرت انسانهای عادل، آراسته به علم و ایمان است. قرآن میگوید: خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند، وعده قدرت داده است. این قدرت برای دفاع و جلوگیری از جنگ است، نه برای تهاجم. او تأکید کرد که قدرت باعث میشود دشمن جرات تعرض نداشته باشد.
قدرت؛ لازمه جلوگیری از پایمال شدن حقوق مسلمانان
وی با ذکر نمونههای تاریخی بیان کرد: اگر مسلمانان در جنگ جهانی اول و دوم قدرتمند بودند، حقوقشان پایمال نمیشد، سرزمینهایشان تجزیه نمیشد و امروز صهیونیستها جولانگاه فلسطین نبودند. ابوترابیفرد این موضوع را گام سوم قرآن برای حفظ عدالت و جلوگیری از جنگ دانست.
تعادل قدرت؛ سنت قطعی الهی برای جلوگیری از فساد
ابوترابیفرد گفت: خداوند اجازه نمیدهد هیچ گروه یا فردی تمام قدرت را در دست گیرد، چون این موضوع به فساد و نابودی میانجامد. به همین دلیل سنتی قطعی قرار داده که گروهی در مقابل گروه دیگر بایستند تا از حکمرانی باطل جلوگیری شود.
وی افزود: امروز در محور مقاومت، در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط جهان اسلام، شاهد مردان عدالتخواهی هستیم که در برابر استکبار میایستند و اجازه نمیدهند منافع ملتها به زور مصادره شود.
ابوترابیفرد تأکید کرد: این مقاومت تجلی سنت الهی است که عدالت و تعادل قدرت را حفظ میکند و نویدبخش پیروزی نهایی حق بر باطل خواهد بود.
یادبود فرمانده شجاع مقاومت فلسطین در سالروز شهادت یحیی سنوار
حجتالاسلام ابوترابیفرد،، به مناسبت بیست و پنجم مهرماه، روز یادبود کودکان، زنان قهرمان و مقاوم فلسطین و همزمان با سالروز شهادت یحیی سنوار، فرمانده حکیم و شجاع جنبش مقاومت اسلامی حماس، گفت: تصویر این مرد عاشورایی در لحظات پایانی عمرش در برابر اشغالگران، به نمادی جهانی از فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. فرزندان غزه او را نماد مقاومت و حیات میدانند.
طوفان الاقصی؛ عملیات سهمگین و هوشمندانه مقاومت فلسطین
خطیب نماز جمعه تهران گفت: یحیی سنوار با طراحی عملیات طوفان الاقصی، ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم شکست. این عملیات با ایجاد اختلال در سامانههای ارتباطی و راداری دشمن، مسیر نفوذ نیروهای مقاومت تا قلب سرزمینهای اشغالی را هموار کرد و ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد ساخت.
وی افزود: دو سال پس از آن رویداد تاریخی، رژیم صهیونیستی با بحرانهای عمیق ساختاری و غیرقابل مدیریت مواجه است. این شرایط حتی آمریکا و متحدانش را مجبور کرده است تا با مردانی که پیشتر برای ترور آنها در دوحه قطر برنامهریزی کرده بودند، به مذاکره بپردازند. این مذاکرات هماکنون در قاهره در جریان است.
جنایات بیسابقه علیه مردم غزه؛ نسلکشی و نقض حقوق بشر
ابوترابی فرد گفت: در طول دو سال جنگ، آمریکا، اشغالگران فلسطین و متحدانشان فهرستی بلند از جنایات بیسابقه را علیه مردم مقاوم غزه رقم زدند. بمباران گسترده در خان یونس، رفح، جبالیا، بیتالهیه و دیرالبله، قتلعام بیش از ۷۰ هزار زن، مرد و کودک بیگناه و نقض تمامی قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر از جمله این جنایات است.
وی ادامه داد: با وجود این جنایات گسترده، مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست داده و نهایتاً به ایستگاه آتشبس رسانده است. رئیسجمهور آمریکا نیز برای نجات نتانیاهو از باتلاق غزه وارد میدان شده است.
اعتراف رسانههای صهیونیستی به پیروزی مقاومت فلسطین
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: امروز جهان در برابر مقاومت و پایداری شکوهمند مردم فلسطین به احترام ایستاده است. رسانههای صهیونیستی به شکست راهبردی خود در مقابل اراده پولادین حماس و دیگر گروههای مبارز اذعان میکنند. این قطعه پرافتخار از جغرافیای جهان اسلام، نمادی از پیروزی حق بر باطل است.
بحرانهای متعدد رژیم صهیونیستی؛ چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در هاله ابهام
وی ادامه داد: بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان، چالشهای عمیقی را ایجاد کرده که آینده این رژیم را در هالهای از ابهام قرار داده است.
