جنوب و مرکز کرمان در انتظار بارش باران و آبگرفتگی؛ هواشناسی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: از بعدازظهر امروز جمعه تا اواسط هفته آینده، در ساعات بعدازظهر، رشد ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان کرمان، به‌ویژه ارتفاعات این نواحی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه با توجه به نوع و شدت بارش‌ها، جاری شدن روان آب، آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین طی این مدت، در برخی نواحی شمالی، شرقی و جنوبی استان کرمان، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.