  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

جنوب و مرکز کرمان در انتظار بارش باران و آبگرفتگی؛ هواشناسی هشدار داد

جنوب و مرکز کرمان در انتظار بارش باران و آبگرفتگی؛ هواشناسی هشدار داد

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از پیش بینی بارش باران و جاری شدن روان آب در مناطق جنوبی و مرکزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: از بعدازظهر امروز جمعه تا اواسط هفته آینده، در ساعات بعدازظهر، رشد ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان کرمان، به‌ویژه ارتفاعات این نواحی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه با توجه به نوع و شدت بارش‌ها، جاری شدن روان آب، آب‌گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین طی این مدت، در برخی نواحی شمالی، شرقی و جنوبی استان کرمان، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

کد خبر 6624885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها