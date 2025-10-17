جنوب و مرکز کرمان در انتظار بارش باران و آبگرفتگی؛ هواشناسی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: از بعدازظهر امروز جمعه تا اواسط هفته آینده، در ساعات بعدازظهر، رشد ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظهای در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان کرمان، بهویژه ارتفاعات این نواحی پیشبینی میشود.
بر اساس این اطلاعیه با توجه به نوع و شدت بارشها، جاری شدن روان آب، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانههای فصلی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
همچنین طی این مدت، در برخی نواحی شمالی، شرقی و جنوبی استان کرمان، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.
