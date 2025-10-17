https://mehrnews.com/x39kpy ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸ کد خبر 6625267 استانها گیلان استانها گیلان ۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸ رگبار بارش باران در رودبنه لاهیجان لاهیجان- در این ویدئو تصاویری از رگبار بارش باران در رودبنه لاهیجان را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد خبر 6625267 کپی شد مطالب مرتبط آسمانی ابری و مهآلود، بیشتر مناطق اردبیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد جنوب و مرکز کرمان در انتظار بارش باران و آبگرفتگی؛ هواشناسی هشدار داد رگبارهای پاییزی در سواحل خزر و وزش بادهای شدید در جنوب شرق کشور برچسبها رگبار باران لاهیجان استان گیلان
