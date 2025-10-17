  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

رگبار بارش باران در رودبنه لاهیجان

رگبار بارش باران در رودبنه لاهیجان

لاهیجان- در این ویدئو تصاویری از رگبار بارش باران در رودبنه لاهیجان را مشاهده می کنید.

دریافت 10 MB
کد خبر 6625267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها