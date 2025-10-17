دومین آزمون جامع ارزیابی ویژه کارشناسان HSE برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد آزاد رئیس اداره امور پیمانکاران دبیرخانه HSE شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت:در راستای اجرای الزامات مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیطزیست شهرداری تهران و با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات HSE در مجموعه شهرداری، دومین آزمون جامع ارزیابی حرفهای کارشناسان HSE پیمانکاران و بهرهبرداران، با همکاری مؤسسه آموزش عالی علمیکاربردی شهرداری تهران برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این آزمون را «اجرای ماده ۹۳ قانون کار با هدف نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیطهای کاری و پیشگیری از حوادث و بیماریها»، «بهبود و تسریع فرآیند ارزیابی حرفهای کارشناسان HSE»، «رفع فرایندهای معیوب»، «ساماندهی نحوه بهکارگیری کارشناسان HSE در شرکتهای پیمانکار و بهرهبردار» و «انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای فعالیت در این حوزه» عنوان کرد.
آزاد با اشاره به شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون افزود: متقاضیان باید در بازه سنی ۲۲ تا ۶۵ سال قرار داشته و از نظر وضعیت خدمت وظیفه عمومی، سو پیشینه و اعتیاد، واجد شرایط باشند. همچنین داشتن مدرک تحصیلی در یکی از رشتههای مرتبط یا نیمهمرتبط با حوزه سلامت، ایمنی و محیطزیست الزامی است.
بر اساس اعلام دبیرخانه HSE، ثبتنام در این آزمون از ۲۶ مهرماه تا ۶ آبانماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه www.tmhein.com انجام میشود. داوطلبان باید مدارک لازم از جمله مدرک تحصیلی، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را در سامانه بارگذاری کنند.
پس از بررسی اولیه مدارک، افراد واجد شرایط بهصورت رسمی برای شرکت در آزمون دعوت خواهند شد. کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه مذکور قابل دریافت است.
آزاد درباره زمان و نحوه برگزاری آزمون اظهار داشت: آزمون کتبی در روز جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود. سوالات آزمون شامل دو بخش چهارگزینهای (۱۵۰ سوال) و تشریحی (۵ سوال) است که بهترتیب در مدت ۱۷۰ و ۶۰ دقیقه پاسخ داده میشوند. بخش چهارگزینهای بهصورت الکترونیکی و بخش تشریحی بهصورت کتبی برگزار خواهد شد.
وی افزود: منابع طراحی سوالات و جزئیات بیشتر درباره ساختار آزمون در سامانه www.tmhein.com در دسترس متقاضیان قرار دارد.
بر اساس جدول ارزیابی اعلامشده از سوی دبیرخانه HSE، آزمون کتبی دارای ۲۰۰ امتیاز، سوابق تحصیلی ۳۰ امتیاز، تجارب شغلی ۵۰ امتیاز و گواهینامهها و دورههای آموزشی مرتبط ۲۰ امتیاز است. مجموع امتیازات داوطلبان ۳۰۰ خواهد بود.
آزاد در پایان خاطرنشان کرد: نتایج آزمون کتبی از تاریخ ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در سامانه ثبتنام اعلام میشود و افرادی که حد نصاب لازم را کسب کنند، پس از بررسی سوابق و مدارک، بهعنوان کارشناسان تأییدشده HSE شهرداری تهران معرفی خواهند شد.
نظر شما