برگزاری دومین آزمون ارزیابی حرفه‌ای (HSE)پیمانکاران شهرداری تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری دومین آزمون ارزیابی حرفه‌ای کارشناسان سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پیمانکاران و بهره‌برداران شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با اشاره به حضور ۳۷۸ داوطلب در آزمون امروز، گفت: در شهرداری تهران حدود ۲۳۰۰ قرارداد پیمانکاری در قالب ۸۵ تیپ پیمان فعال است و هر پیمانکار باید از کارشناس HSE برخوردار باشد. این آزمون کمک می‌کند که افراد واجد صلاحیت در یک فرآیند شفاف و علمی انتخاب شوند.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری آزمون، زمینه بروز رابطه‌محوری را از میان برده است، افزود: در گذشته ارزیابی کارشناسان HSE بیشتر به‌صورت فردی و چهره‌به‌چهره انجام می‌شد، اما اکنون این روند به شکل کاملاً علمی، استاندارد و برابر دنبال می‌شود.

به گفته نصیری، آزمون شامل ۱۵۰ سوال تستی و ۵ سوال تشریحی است و مجموع ۳۰۰ امتیاز (شامل نمرات آزمون و سوابق تحصیلی و تجربی) مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد. طراحی سوالات با همکاری ۱۲ نفر از اساتید برجسته دانشگاه و متخصصان حوزه‌های عملیاتی صورت گرفته و تمامی مراحل به‌صورت محرمانه و تحت نظارت حراست و بازرسی انجام شده است.

وی توضیح داد: سوالات آزمون علاوه بر مباحث پایه، حوزه‌های مختلف ایمنی کارگاهی، ترافیک، عمران و خدمات شهری را پوشش می‌دهد و بر کاربردی بودن پرسش‌ها تأکید شده است. برگه‌های تشریحی نیز به‌صورت ناشناس و توسط دو ارزیاب دانشگاهی و اجرایی تصحیح می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران همچنین از همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در طراحی و برگزاری آزمون قدردانی کرد.

نصیری ابراز امیدواری کرد که نتایج آزمون در کوتاه‌ترین زمان اعلام شود و پذیرفته‌شدگان به فهرست کارشناسان مورد تأیید افزوده شوند.

وی افزود: در تلاشیم کارشناسان HSE مستقیماً تحت نظارت شهرداری فعالیت کنند. این یک گام مهم در جهت ارتقای ایمنی شهر تهران است.

