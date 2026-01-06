اعلام نتایج دومین آزمون ارزیابی صلاحیت کارشناسان HSE شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از اعلام نتایج دومین دوره آزمون جامع ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پیمانکاران و بهره‌برداران شهرداری تهران خبر داد و گفت: نتایج این آزمون از روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه آزمون به نشانی www.tmhein.com منتشر شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از وضعیت خود مطلع شوند.

وی افزود: از میان داوطلبانی که در آزمون روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ شرکت کردند، حدود ۳۰۰ نفر موفق به کسب حدنصاب لازم برای ورود به مرحله ارائه مدارک و مستندات شده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نحوه برگزاری آزمون اظهار کرد: این آزمون به‌صورت کتبی و در دو بخش چهارگزینه‌ای و تشریحی برگزار شد که شامل ۱۵۰ سوال چهارگزینه‌ای و ۵ سوال تشریحی بود. مدت‌زمان پاسخگویی به سوالات چهارگزینه‌ای ۱۲۵ دقیقه و سوالات تشریحی ۶۰ دقیقه در نظر گرفته شده بود.

نصیری ادامه داد: هر یک از سوالات چهارگزینه‌ای یک امتیاز و سوالات تشریحی دارای امتیاز متغیر متناسب با نوع سوال ۱۰ امتیاز داشته است. بر این اساس، آزمون کتبی مجموعاً ۲۰۰ امتیاز را شامل می‌شود و سوابق تحصیلی، تجربیات شغلی، گواهینامه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه HSE نیز ۱۰۰ امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد که در نهایت سقف امتیازات به ۳۰۰ امتیاز می‌رسد.

وی تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان مرحله اول (آزمون کتبی) می‌توانند از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت آزمون، نسبت به پرداخت تعرفه مربوطه برای حضور در جلسه ارائه مدارک و مستندات اقدام کنند. پس از بررسی و احراز شرایط، نتیجه نهایی از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های ۰۲۱-۸۸۸۹۸۹۴۴ یا ۰۲۱-۹۶۰۲۴۴۶۷ تماس بگیرند.