  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۶

اعلام نتایج دومین آزمون ارزیابی صلاحیت کارشناسان HSE شهرداری تهران

اعلام نتایج دومین آزمون ارزیابی صلاحیت کارشناسان HSE شهرداری تهران

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، از اعلام نتایج دومین دوره آزمون جامع ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پیمانکاران و بهره‌برداران شهرداری تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از اعلام نتایج دومین دوره آزمون جامع ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پیمانکاران و بهره‌برداران شهرداری تهران خبر داد و گفت: نتایج این آزمون از روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه آزمون به نشانی www.tmhein.com منتشر شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از وضعیت خود مطلع شوند.

وی افزود: از میان داوطلبانی که در آزمون روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ شرکت کردند، حدود ۳۰۰ نفر موفق به کسب حدنصاب لازم برای ورود به مرحله ارائه مدارک و مستندات شده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نحوه برگزاری آزمون اظهار کرد: این آزمون به‌صورت کتبی و در دو بخش چهارگزینه‌ای و تشریحی برگزار شد که شامل ۱۵۰ سوال چهارگزینه‌ای و ۵ سوال تشریحی بود. مدت‌زمان پاسخگویی به سوالات چهارگزینه‌ای ۱۲۵ دقیقه و سوالات تشریحی ۶۰ دقیقه در نظر گرفته شده بود.

نصیری ادامه داد: هر یک از سوالات چهارگزینه‌ای یک امتیاز و سوالات تشریحی دارای امتیاز متغیر متناسب با نوع سوال ۱۰ امتیاز داشته است. بر این اساس، آزمون کتبی مجموعاً ۲۰۰ امتیاز را شامل می‌شود و سوابق تحصیلی، تجربیات شغلی، گواهینامه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه HSE نیز ۱۰۰ امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد که در نهایت سقف امتیازات به ۳۰۰ امتیاز می‌رسد.

وی تأکید کرد: پذیرفته‌شدگان مرحله اول (آزمون کتبی) می‌توانند از تاریخ ۱۴ تا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت آزمون، نسبت به پرداخت تعرفه مربوطه برای حضور در جلسه ارائه مدارک و مستندات اقدام کنند. پس از بررسی و احراز شرایط، نتیجه نهایی از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های ۰۲۱-۸۸۸۹۸۹۴۴ یا ۰۲۱-۹۶۰۲۴۴۶۷ تماس بگیرند.

کد خبر 6714530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها