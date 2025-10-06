به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،دومین آزمون جامع ارزیابی صلاحیت حرفهای کارشناسان HSE شهرداری تهران برگزار میشود.
این آزمون روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و متقاضیان برای اطلاع از فرایند ثبتنام، اطلاع از رشتههای مورد پذیرش و دانلود منابع آزمون میتوانند به سایت www.tdmmo.ir مراجعه کنند.
متولدین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۳۹ که به صورت تماموقت قرارداد استخدامی با شهرداری یا سایر ارگانها ندارند، امکان ثبتنام در آزمون را دارند.
متقاضی باید در یکی از مقاطع تحصیلی رشتههای مرتبط با حوزه «سلامت، ایمنی و محیط زیست» یا رشتههای نیمهمرتبط با حوزه HSE فارغ التحصیل شده باشد.
متقاضیانی که سال گذشته در آزمون ارزیابی صلاحیت حرفهای کارشناسان HSE شرکت و موفق به اخذ نمره قبولی شدند، نیازی به حضور مجدد در این آزمون را ندارند.
علاقهمندان برای ثبت نام در آزمون میتوانند از تاریخ ۲۶ مهرماه لغایت ۶ آبان ۱۴۰۴ به نشانی www.tmhein.com مراجعه و نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ در سامانه ثبت نام بارگذاری و آزمون در روز جمعه ۱۴ آذرماه برگزار خواهد شد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۲۱۸۸۸۹۸۹۴۴ یا ۰۲۱۹۶۰۲۴۱۹۸ تماس بگیرند.
