پایان کار ٢ بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، حدیث بیت‌اللهی و سمانه هدی ملی‌پوشان کشورمان در دسته ۸۶ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

سمانه هدی در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی شد، اما در تلاش‌های دوم و سوم از مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی باز ماند و در نهایت در جایگاه اول گروه C این دسته وزنی قرار گرفت.

حدیث بیت‌اللهی نیز در تلاش‌های اول و دوم خود موفق به مهار وزنه ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۰۸ کیلوگرمی باز ماند و در جایگاه چهارم گروه C ایستاد.

در ادامه این رقابت‌ها احمد امین‌زاده و مهدی صیادی در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم، بعد از ظهر امروز به مصاف حریفان خواهند رفت.