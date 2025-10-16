دختر پاراوزنه بردار ایران صاحب مدال برنز جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، نیکو روزبهانی ملی پوش کشورمان در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

او در حرکت اول خود از مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی بازماند. روزبهانی در حرکت دوم خود موفق به مهار وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی شد و ملی پوش کشورمان در حرکت سوم وزنه ۱۵۲ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز جهان شد.

تیم ملی بزرگسالان بانوان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا اقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی اق قلعه و نیکو روزبهانی و با هدایت مه‌سیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رقابت‌ها حضور دارند.