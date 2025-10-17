کارگری: ورزش معلولان مولود انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در برنامه «ورزش و مردم» با اشاره به تاریخچه ورزش‌های جانبازان و توان یابان در کشور گفت: ورزشکاران توان‌یاب اساساً پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر دیده شدند. در سال ۱۳۵۸ فدراسیون ورزش‌های معلولین تأسیس شد و پس از پایان جنگ تحمیلی جانبازان نیز به این مجموعه اضافه شدند. در سال ۱۳۷۹ کمیته ملی پارالمپیک تشکیل شد و در سال ۱۳۸۱ نیز روز ملی پارالمپیک مطرح و به تقویم رسمی کشور افزوده شد.

وی افزود: ورزش‌های پارالمپیکی شامل دو حوزه مهم است؛ یکی ورزش قهرمانی و دیگری ورزش همگانی. بر اساس استانداردهای جهانی ورود هر فرد به عرصه ورزش در حدود ده درصد از زندگی او تغییر و دگرگونی اساسی ایجاد می‌کند. برای افراد دارای معلولیت، ورزش نقشی احیاگر و اجتماعی دارد و موجب بازگشت آن‌ها به متن جامعه می‌شود.

کارگر با اشاره به نمونه‌های موفق ورزشکاران ایرانی در عرصه جهانی تصریح کرد: افرادی در سراسر دنیا وجود دارند که شاید در حاشیه جامعه بودند اما با ورود به ورزش زندگی تازه‌ای را تجربه کردند. مرحوم سیامند رحمان با حضور در عرصه ورزش به قوی‌ترین مرد جهان تبدیل شد. ساره جوانمردی به عنوان ملکه تپانچه جهان شناخته می‌شود و زهرا نعمتی دارنده سه مدال طلای پارالمپیک به‌عنوان سفیر سازمان ملل انتخاب شد. تیم ملی والیبال نشسته ایران نیز سومین تیم پرافتخار تاریخ ورزش جهان در میان تیم‌های المپیکی و پارالمپیکی است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: این افتخارات ارزش فوق‌العاده‌ای دارند. رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند افتخارات ورزشکاران دارای معلولیت از کسانی که مشکل جسمانی ندارند باارزش‌تر است؛ چرا که مسیر سخت‌تری را طی می‌کنند. از رفت‌وآمد گرفته تا تغذیه خاص و هزینه‌های درمانی همه این‌ها بار مالی سنگینی دارد. هزینه آماده‌سازی این قشر دست‌کم سه برابر سایر ورزشکاران است زیرا نیاز به دارو و شرایط خاص سفر دارند.

وی ادامه داد: ورزش معلولان را می‌توان مولود انقلاب اسلامی دانست. پس از انقلاب تاکنون بیش از ۴۵۰۰ مدال توسط ورزشکاران پارالمپیکی کشور به‌دست آمده و پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی بارها به اهتزاز درآمده است. ایران در کنار برزیل و چین از موفق‌ترین کشورها در توسعه ورزش‌های پارالمپیک به شمار می‌رود و در صدر جدول افتخارات قرار دارد. در بازی‌های پارالمپیک پاریس نیز کاروان ایران بیشترین تعداد مدال را کسب کرد.

کارگری اظهار کرد: در حالی که برخی کشورها ایران را به نقض حقوق زنان متهم می‌کنند در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که ایران در توسعه ورزش پارالمپیکی زنان در میان کشورهای جهان سرآمد است. همچنین چهار ماه پیش ایران از سوی کنفدراسیون آسیا به عنوان قطب علمی ورزش‌های پارالمپیک در قاره آسیا معرفی شد.

وی گفت: افتخارات ما به صورت مستمر در حال افزایش است و تعاملات خوبی با سازمان‌ها و نهادهای مختلف داریم اما معتقدیم حمایت‌ها باید از این بخش بیش از پیش شود. در آینده نزدیک بازی‌های پاراآسیایی جوانان را پیش رو داریم و کاروان بزرگی را راهی این رقابت‌ها خواهیم کرد. انتظار داریم بخش خصوصی نیز در حمایت از ورزشکاران پارالمپیکی فعال‌تر عمل کند.

کارگری تأکید کرد: ارزش کار ورزشکاران پارالمپیکی هیچ تفاوتی با قهرمانان المپیکی ندارد. مسابقات جهانی ما در رشته‌هایی مانند پارا وزنه‌برداری و پارا دوومیدانی باید از شبکه سوم سیما به صورت زنده پخش شود تا این قهرمانان بهتر دیده شوند.

وی در پایان در خصوص وضعیت برخی رشته‌ها گفت: در تفکیک رشته‌ها و واگذاری آن‌ها به فدراسیون‌های مربوطه در مواردی دچار چالش شدیم. البته رشته‌هایی که از ابتدا زیرمجموعه فدراسیون‌های اصلی بودند مانند پاراتکواندو مشکلی نداشتند. اما رشته‌هایی چون پارادوومیدانی ظرفیت آن را دارند که فدراسیونی مستقل داشته باشند و ما مشتاق تحقق این موضوع هستیم.