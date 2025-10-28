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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

بازیهای آسیایی جوانان- بحرین

چهارمی دختر وزنه‌بردار ایرانی در دوضرب دسته ۵۸ کیلوگرم

چهارمی دختر وزنه‌بردار ایرانی در دوضرب دسته ۵۸ کیلوگرم

مریم کشتکار که حرکت یکضرب دسته ۵۸ کیلوگرم اوت کرده بود در دوضرب تا آستانه کسب مدال برنز پیش رفت و حتی برای لحظاتی به عنوان نفر سوم معرفی شد اما با تصمیم هیات ژوری، حرکت سوم او خطا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، کشتکار در تلاش اول خود در دوضرب وزنه ۹۶ کیلویی را بالای سر برد، اما در تلاش‌های دوم و سوم نتوانست وزنه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ کیلوگرم را مهار کند. البته او در تلاش سوم خود از داوران سه چراغ سفید گرفت اما با نظر هیأت ژوری وزنه او خطا اعلام شد تا شانس کسب مدال برنز از دست برود و مریم کشتکار در رده چهارم قرار بگیرد.

در این دسته و در دوضرب نورسیلا بریکبول از قزاقستان با مهار وزنه ۱۰۱ کیلوگرم به مدال برنز رسید، ژانگ از چین با ثبت رکورد ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید و همچون در یکضرب، در دوضرب هم مدال طلا به مرجانا ابدوموتالووا از ازبکستان رسید که وزنه ۱۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد.

کد مطلب 6637697
سیده فرزانه شریفی

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