به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، کشتکار در تلاش اول خود در دوضرب وزنه ۹۶ کیلویی را بالای سر برد، اما در تلاش‌های دوم و سوم نتوانست وزنه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ کیلوگرم را مهار کند. البته او در تلاش سوم خود از داوران سه چراغ سفید گرفت اما با نظر هیأت ژوری وزنه او خطا اعلام شد تا شانس کسب مدال برنز از دست برود و مریم کشتکار در رده چهارم قرار بگیرد.

در این دسته و در دوضرب نورسیلا بریکبول از قزاقستان با مهار وزنه ۱۰۱ کیلوگرم به مدال برنز رسید، ژانگ از چین با ثبت رکورد ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید و همچون در یکضرب، در دوضرب هم مدال طلا به مرجانا ابدوموتالووا از ازبکستان رسید که وزنه ۱۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد.