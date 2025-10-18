خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: قدم زدن در کوچه‌های سنگفرش شده، خانه‌های کاه گلی، مسیر ادبی که منتهی به خانه مینا و پلنگ می‌شود و گردشگران را به موزه تاریخی می‌رساند، روستای کندلوس را از گردونه رقابت با رقبا پیروز میدان کرد و نامش در جهان پرآوازه شد.

کندلوس که پیش از این تنها به عنوان یک روستای کوچک با طبیعت بکر و فرهنگ غنی شناخته می‌شد پس از کش و قوس‌های فراوان با ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، جایگاه ویژه‌ای در سطح جهانی پیدا کرده است.

این روستا که در دامنه‌های کوه‌های البرز مرکزی قرار دارد، از دیرباز زیبا و جذاب بوده و حالا به عنوان یک مقصد مهم گردشگری در دنیا شناخته می‌شود و این موفقیت تاریخی نه تنها برای اهالی کندلوس، بلکه برای تمام ایران، به ویژه استان مازندران، یک دستاورد بزرگ به‌شمار می‌آید.

کندلوس، به‌رغم رقبا جهانی و ملی در فهرست میراث یونسکو قرار گرفت

مهم‌ترین دستاورد این روستا که باعث تغییرات بسیاری در نگاه جهانی به آن شد، ثبت جهانی کندلوس در فهرست میراث جهانی یونسکو است و به‌رغم رقابت شدید این روستا با دیگر مناطق بوم‌گردی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی ملی و جهانی، کندلوس توانست با شایستگی جای خود را در فهرست میراث یونسکو پیدا کند.

این ثبت جهانی نه تنها افتخار بزرگی برای کندلوس، بلکه نمادی از پایداری و همزیستی انسان و طبیعت در ایران بوده که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.

شادی مردم کندلوس

لحظه‌ای که اعلام شد روستای کندلوس به عنوان روستای جهانی گردشگری ثبت شده، شادمانی بی‌حد و مرزی در دل اهالی روستا و مردمان کجور به‌وجود آمد، مردم کندلوس که همیشه در کنار طبیعت و با احترام به میراث فرهنگی خود زندگی کرده‌اند، این موفقیت را به جشن گرفتند.

در جشن ثبت جهانی که به مناسبت این رویداد برگزار شد، اهالی با پوشیدن لباس‌های محلی و برنامه‌های سنتی، شادمانی خود را ابراز کردند زیرا این جشن‌ها به نمادی از افتخار و غرور برای ایران تبدیل شد.

علی ترک شهروند کجوری که مراسم جشن ثبت جهانی در روستای کندلوس حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این لحظه تاریخی گفت: ما همیشه می‌دانستیم که کندلوس یک جواهر پنهان است و حالا که جهانی شده خوشحالیم که دنیا هم زیبایی‌های اینجا را خواهد دید.

وی افزود: این ثبت جهانی یک افتخار بزرگ برای ماست و این اتفاق برای ما فرصتی است تا فرهنگ و آداب و رسوم خود را به جهانیان نشان دهیم.

حسن زکی پور دیگر اهالی بومی منطقه نیز از این ثبت جهانی به‌عنوان یک گام مهم در معرفی هویت فرهنگی مردم این روستا یاد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موفقیت باعث خواهد شد تا نه‌تنها گردشگران بیشتری به کندلوس بیایند، بلکه شرایط زندگی مردم هم بهبود یابد، به‌ویژه برای جوانان، این اتفاق می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

تجربه‌ای فراموش‌نشدنی از کندلوس

در میان این شادی‌ها، یکی از گردشگران که برای حضور در مراسم ثبت جهانی به کندلوس سفر کرده بود، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر به زیبایی‌های این روستا اشاره کرد و گفت: کندلوس واقعاً شگفت‌انگیز است.

وی افزود: من به‌عنوان یک گردشگر و مسافر از زیبایی‌های طبیعی و زندگی ساده مردم روستا تحت تأثیر قرار گرفتم و ثبت جهانی کندلوس نه‌تنها این روستا را به جهان معرفی می‌کند، بلکه دنیا را با فرهنگ و سبک زندگی اصیل ایرانی آشنا می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: این روستا و بخش کجور علاوه بر جاذبه‌های طبیعی‌اش با مردم مهربان و مهمان‌نواز خود به تجربه‌ای منحصر به فرد تبدیل شده است و مردم اینجا از دل و جان به مهمانان خوش‌آمد می‌گویند و این می‌تواند برای هر گردشگری جذاب باشد.

وی گفت: این روستا حتی در دل طبیعت هم داستان‌هایی از تاریخ و فرهنگ خود دارد که با هر گام در آن می‌توان آن‌ها را کشف کرد.

ثبت جهانی کندلوس فرصتی برای توسعه پایدار

شاهرخ جهانشاهی، فرماندار شهرستان نوشهر با اشاره به اهمیت این رویداد تاریخی گفت: ثبت جهانی کندلوس نه تنها یک موفقیت برای این روستا، بلکه برای تمام شهرستان نوشهر و استان مازندران است.

وی افزود: این روستا نمایانگر هماهنگی انسان با طبیعت و حفظ فرهنگ‌های بومی است که به‌عنوان یک الگوی موفق در گردشگری پایدار شناخته می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: این رویداد می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و جذب گردشگران خارجی و داخلی کمک کند.

جهانشاهی گفت: ثبت جهانی کندلوس فرصتی است تا امکانات و زیرساخت‌های گردشگری این منطقه به شکلی اصولی توسعه یابد و بیشتر از پیش به جلب توجه جهانیان پرداخته شود.

مهدی اسحاقی، معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران با اشاره به ثبت جهانی کندلوس درباره گام‌های مهم ثبت این روستا اظهار داشت: کندلوس به‌عنوان یک مقصد گردشگری افتخاری برای ایران و جهان است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای زیرساخت‌ها در روستای گردشگری کندلوس افزود: اقدامات قابل توجهی برای ثبت جهانی کندلوس صورت گرفته است و برای مثال، نصب رمپ‌ها و ایجاد ویلچرهای ویژه و همچنین ساخت پارکینگ‌های ویژه برای افراد دارای معلولیت از جمله این اقدامات است.

وی همچنین افزود: این اقدامات از جمله گام‌های مهم در تحقق گردشگری دسترس‌پذیر هستند که در آینده باعث می‌شود گردشگران با هر شرایطی بتوانند به راحتی از زیبایی‌های این روستا بهره‌مند شوند.

فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم کندلوس

ثبت جهانی کندلوس نه تنها به معرفی این روستا در سطح جهانی کمک کرده است، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم به ارتقا سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

این ثبت جهانی می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی برای رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان منطقه باشد. باید از این فرصت استفاده کرده و تلاش کنیم تا زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری به بهترین نحو توسعه یابد.

به تاکید کارشناسان گردشگری ثبت جهانی کندلوس نه تنها باعث معرفی فرهنگ و آداب‌ورسوم ما به جهان می‌شود، بلکه برای نسل‌های آینده فرصت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت ایجاد می‌کند.

جاذبه‌های طبیعی کندلوس گنجینه‌ای در دل جنگل‌های هیرکانی

کندلوس به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، در دل جنگل‌های هیرکانی قرار دارد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان شناخته می‌شوند. این جنگل‌ها، که قدمت آن‌ها به بیش از ۲۰ میلیون سال می‌رسد، منبعی غنی از تنوع زیستی هستند و یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری منطقه به‌شمار می‌آیند. در کنار این جنگل‌ها، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های کوچک کوهستانی نیز زیبایی‌های طبیعی این روستا را تکمیل می‌کنند.

میراث فرهنگی و معنوی کندلوس

کندلوس علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، با میراث فرهنگی غنی خود نیز شناخته می‌شود. موزه مردم‌شناسی کندلوس با نمایش آثار باستانی، ابزارهای قدیمی و لباس‌های سنتی، جزو مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی این روستا است. این موزه نه تنها نمایانگر تاریخ مردم کندلوس است، بلکه به‌عنوان گنجینه‌ای از میراث مازندران شناخته می‌شود.

در کنار این‌ها، آئین‌های بومی کندلوس که در فصول مختلف سال برگزار می‌شود، گواهی بر ارتباط عمیق مردم با طبیعت و تاریخ‌شان است. این مراسم‌ها، که به‌ویژه در فصل‌های کشاورزی و جشن‌های محلی برگزار می‌شود، بخشی از هویت فرهنگی مردم این منطقه است.

ثبت جهانی پایان راه نیست و ما برای حفظ و ارتقای این جایگاه جهانی، باید بیش از پیش تلاش شود و باید بکوشیم تا کندلوس همچنان بدرخشد.