ایزدی: روستای کندلوس نوشهر در مسیر درخشش جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به همکاری گسترده و همدلی دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری، روستای کندلوس را نمونه‌ای موفق از گردشگری پایدار در شمال کشور معرفی کرد که در رقابت جهانی «بهترین روستاهای گردشگری» چشم‌انتظار درخشش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران، تاکید کرد: همکاری صمیمانه و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و فعالان گردشگری استان، نقش مهمی در آماده‌سازی و ارائه پرونده روستای کندلوس به سازمان جهانی گردشگری داشته است. او این مشارکت را نمادی از وفاق ملی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی ایران به جامعه جهانی دانست.

به گفته ایزدی، این روستا با حفظ میراث فرهنگی و تکیه بر نوآوری‌های اجتماعی، به الگویی موفق در اقتصاد محلی تبدیل شده است.

ایزدی ادامه داد: موزه مردم‌شناسی زنده کندلوس، همراه با روایت‌های بومی و فرهنگ شفاهی منطقه، نقش مهمی در جذب گردشگران دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی مازندران یادآور شد: افسانه محلی «مینا و پلنگ» به عنوان محور نخستین مسیر گردشگری ادبی روستا، توانسته گردشگران را با فرهنگ، اسطوره‌ها و طبیعت منطقه آشنا کند. طراحی عروسک بومی بر اساس این روایت نیز نمونه بارزی از ترکیب میراث فرهنگی و صنایع‌دستی محلی به شمار می‌رود.