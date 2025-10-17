  1. استانها
امام جمعه سراوان:بستن گذرگاه های مرزی معیشت مرزنشینان را مختل کرده است

سراوان - امام جمعه سراوان بسته‌بودن گذرگاه‌های مرزی را از مسائل فوری و حیاتی مردم منطقه دانست و گفت: بسیاری از خانواده‌های مرزنشین، معیشت خود را از طریق فعالیت‌های مجاز مرزی تأمین می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به تحولات بین‌المللی و مسائل معیشتی مردم منطقه، بر هوشیاری، انسجام ملی و توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

امام جمعه سراوان در بخش نخست بیانات آتش‌بس در نوار غزه را نشانه‌ای روشن از پیروزی محور مقاومت و شکست سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی دانست و گفت: رژیمی تا دندان مسلح، با وجود حمایت‌های گسترده قدرت‌های غربی، در برابر ایمان و اراده مردمی بی‌سلاح، به عقب‌نشینی وادار شده است. این دستاورد، نتیجه ایستادگی و ایمان مردم غزه است، نه مذاکره و امتیازدهی.

وی با قدردانی از مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین، تأکید کرد: ایران از آغاز انقلاب اسلامی، مدافع مظلومان بوده و امروز پرچم‌دار حمایت از قدس شریف است. این مواضع، صدای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان رسانده و چهره واقعی رژیم صهیونیستی را رسوا کرده است.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه به بسته‌بودن گذرگاه‌های مرزی سراوان اشاره کرد و آن را از مسائل فوری و حیاتی مردم منطقه دانست. بسیاری از خانواده‌های مرزنشین، معیشت خود را از طریق فعالیت‌های مجاز مرزی تأمین می‌کردند و اکنون با مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند.

امام جمعه سراوان خواستار تصمیم‌گیری عاجل مسئولان برای بازگشایی رسمی و ساماندهی گذرگاه‌ها شد و تأکید کرد: این اقدام می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از قاچاق کمک کند.

وی همچنین با انتقاد از تحریم‌های جدید غربی موسوم به مکانیزم ماشه، این اقدام را تلاشی ناکام برای فشار روانی بر ملت ایران دانست و افزود: رسانه‌های بیگانه با بزرگ‌نمایی این تحریم‌ها درصدد ناامید کردن مردم هستند، در حالی‌که تأثیر عملی آن‌ها بسیار اندک است.

