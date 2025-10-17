امام جمعه سراوان:بستن گذرگاه های مرزی معیشت مرزنشینان را مختل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به تحولات بینالمللی و مسائل معیشتی مردم منطقه، بر هوشیاری، انسجام ملی و توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
امام جمعه سراوان در بخش نخست بیانات آتشبس در نوار غزه را نشانهای روشن از پیروزی محور مقاومت و شکست سیاستهای اشغالگرانه رژیم صهیونیستی دانست و گفت: رژیمی تا دندان مسلح، با وجود حمایتهای گسترده قدرتهای غربی، در برابر ایمان و اراده مردمی بیسلاح، به عقبنشینی وادار شده است. این دستاورد، نتیجه ایستادگی و ایمان مردم غزه است، نه مذاکره و امتیازدهی.
وی با قدردانی از مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین، تأکید کرد: ایران از آغاز انقلاب اسلامی، مدافع مظلومان بوده و امروز پرچمدار حمایت از قدس شریف است. این مواضع، صدای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان رسانده و چهره واقعی رژیم صهیونیستی را رسوا کرده است.
حجتالاسلام بامری در ادامه به بستهبودن گذرگاههای مرزی سراوان اشاره کرد و آن را از مسائل فوری و حیاتی مردم منطقه دانست. بسیاری از خانوادههای مرزنشین، معیشت خود را از طریق فعالیتهای مجاز مرزی تأمین میکردند و اکنون با مشکلات جدی اقتصادی مواجهاند.
امام جمعه سراوان خواستار تصمیمگیری عاجل مسئولان برای بازگشایی رسمی و ساماندهی گذرگاهها شد و تأکید کرد: این اقدام میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از قاچاق کمک کند.
وی همچنین با انتقاد از تحریمهای جدید غربی موسوم به مکانیزم ماشه، این اقدام را تلاشی ناکام برای فشار روانی بر ملت ایران دانست و افزود: رسانههای بیگانه با بزرگنمایی این تحریمها درصدد ناامید کردن مردم هستند، در حالیکه تأثیر عملی آنها بسیار اندک است.
نظر شما