مهاجرمازندرانی: تعیین قیمت عادلانه گندم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با بیان اینکه فقر می‌تواند موجب کفر و ناامیدی شود، اظهار کرد: اگر انسان خود را فقیر در برابر خدا بداند و به ذات الهی توکل کند، از همه وابستگی‌های مادی بی‌نیاز خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت گسترده‌تر از محرومان، افزود: مسئولان باید نسبت به تقویت تولید داخلی و ایجاد ثبات اقتصادی توجه لازم داشته باشند تا چرخ اقتصاد کشور با قدرت بیشتری به حرکت درآید چراکه این امر باعث خواهد شد تا فشارهای معیشتی کمتری بر مردم وارد شود.

امام جمعه موقت گرگان همچنین بر ضرورت تعیین نرخ عادلانه برای کالاهای اساسی مانند گندم و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان تأکید کرد و یادآور شد: اصلاح وضعیت اقتصادی می‌تواند به طور چشمگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

امام جمعه گرگان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: این سخنان نه تنها بیانگر زورگویی‌های بی‌سابقه علیه ملت ایران است، بلکه نمادی از سیاست‌های فشار حداکثری و رفتارهای ناعادلانه‌ای است که هدفی جز تحت فشار قرار دادن ملت بزرگ ایران ندارد.

امام جمعه گرگان با رد شروط نامعقول مطرح‌شده برای مذاکرات، از جمله توقف کامل برنامه هسته‌ای و پایان حمایت از محور مقاومت، آن‌ها را غیرمنطقی و غیرقابل قبول دانست.

وی تأکید کرد: فعالیت‌های هسته‌ای ایران ماهیتی صلح‌آمیز دارد و ساخت سلاح هسته‌ای به صراحت توسط رهبر معظم انقلاب ممنوع اعلام شده است.

مهاجرمازندرانی نسبت به گسترش روند عادی‌سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی هشدار داد و آن را خیانتی بزرگ به مردم مظلوم منطقه دانست.