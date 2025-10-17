به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان لاهیجان با توجه به نقص‌های مکرر آتش بس توسط صهیونیست‌ها گفت: اینها تصمیم دارند که چهره درهم و ترمیم ناپذیر صهیونیست‌ها را برگردانند و از شروع مجدد جنگ نباید تعجب کرد البته جوانان حماس در میدان هستند و فریاد شهید یحیی السنوار در جهان طنین انداز خواهد بود.

امام جمعه لاهیجان به آخرین شرایط جنگ غزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی طبق معمول در مخمصه افتاده و دست به دامن رئیس جمهور فاسد و دیوانه آمریکا شد تا آنها را نجات دهد البته باطل درست شدنی نیست و نجات پیدا نخواهد کرد و به زوال نزدیک تر خواهد شد.

وی اجلاس شرم الشیخ را محلی برای تحقیر هم‌پیمانان آمریکایی دانست و گفت: برخی افراد در درون کشور نیز دنبال این بودند که با فشار بر بعضی مقامات باعث شرکت کردند ایران در این اجلاس شوند که این اتفاق نیفتاد امروز کشور ما با تدبیر ولی فقیه زمان در برابر دنیای مدرن وحشی ایستاده و از افتادن در دام ذلت نجات پیدا کرد.

امروز ولایت به ما عزت داده نه میز مذاکره

حجت الاسلام سلیمانی به حواشی پیش آمده و عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل اشاره داشت و گفت: یک مأمور وظیفه شناس خواست کیف وزیر را بازرسی کند که به خانم وزیر برخورد و قهر کرده و سفر به تهران را با خودرو ترجیح دادند و در همان زمان مدیرکل فرودگاه اردبیل نیز برکنار می‌شود که بدتر از اینها این بود که سازمان هواپیمایی بیانیه می‌دهد که جا به جایی مدیران امری طبیعی است.

وی در ادامه گفت: من اصلاً کاری با این حواشی ندارم ولی نکته مهم، منطقی بود که ما بخاطرش انقلاب کردیم که هیچکس نباید فراتر از قانون باشد و همه در برابر قانون مساوی هستند.

وی ادامه داد: از مسئولان عزیز خواهش می‌کنیم که وقتی می‌خواهید برای مردم کاری کنید و وی آی پی عبور نکنید، خب اون مسئول حق دارد که بازرسی کند چه شما را بشناسد و چه نشناسد.

امام جمعه لاهیجان در پایان به هزینه‌های بالای سفرهای برخی مسئولان به گیلان و سفرهای برخی مسئولین گیلان به خارج استان اشاره کرد و گفت: این نصیحتی است به کارگزاران عزیز گیلان ریخت و پاش زیاد است گاهی می‌بینیم چه خرج‌های بالایی می‌شود و بازخوردی در جهت رفع مشکلات مردم نیز صورت نمی‌گیرد.