آمریکا و اسرائیل پایبند هیچ قانونی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: رسول خدا (ص) گفت: هر کس دوست دارد باتقواترین مردم باشد باید بر خدا توکل کند»؛ تقوا بر توکل مقدم است و انسان متقی هیچ‌گاه به بن‌بست نمی‌رسد.

وی افزود: روزی‌های پیش‌بینی نشده به اهل تقوا می‌رسد و خداوند روزی‌رسان انسان‌های باتقوا و متوکل است، ایمان به غیب و اطاعت از اوامر الهی نیز انسان را به قله سعادت می‌رساند.

امام جمعه دماوند در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا تصریح کرد: ۳۱ شهریور یادآور آغاز جنگ تحمیلی است؛ جنگی که صدام بعثی با تحریک آمریکا و غرب علیه ملت ایران آغاز کرد اما سرانجامی جز شکست و اعدام برای او نداشت.

فتاح دماوندی با بیان اینکه در ابتدای جنگ تحمیلی ایران از نظر تجهیزات و سازماندهی ضعیف‌تر بود، عنوان کرد: ملت بزرگ ایران با توکل به خداوند و تبعیت از ولی فقیه توانست در برابر دشمن ایستادگی کند و ریشه‌های انقلاب اسلامی را استحکام ببخشد.

وی ادامه داد: دفاع مقدس، رسوایی قدرت‌های شرق و غرب را رقم زد و به مردم جهان نشان داد که می‌توان در برابر تمامی قدرت‌ها مقاومت کرد؛ روایت امام خمینی (ره) از دفاع مقدس روایت فتح و ظفر است، زیرا جبهه حق چه در کشتن و چه در کشته شدن پیروز است.

امام جمعه دماوند همچنین به دشمنی‌های مستمر آمریکا با ملت ایران اشاره کرد و افزود: برخی خیال می‌کنند اگر مرگ بر آمریکا نمی‌گفتیم آنها دشمنی نمی‌کردند؛ در حالی که پیش از انقلاب و حتی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ آمریکایی‌ها دشمنی خود را ثابت کرده بودند. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه‌جویی و شرارت سردمداران این کشور.

وی با محکومیت اقدام اخیر آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه تصریح کرد: این اقدام خیانت آشکار به بشریت و حمایت مستقیم از رژیم صهیونیستی است. جمهوری اسلامی ایران نیز قاطعانه سازوکار دو دولتی را رد می‌کند و هیچ رسمیتی برای رژیم صهیونیستی قائل نیست؛ فلسطین از بحر تا نهر متعلق به مردم فلسطین است.

فتاح دماوندی با اشاره به حرکت کاروان «صمود» از ۴۴ کشور جهان برای شکستن محاصره غزه اظهار داشت: ملت‌ها و دولت‌های مسلمان باید به صورت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند و کمک‌های مادی و معنوی خود را دریغ نکنند.

وی در پایان ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی گفت: ورزشکاران ایرانی با آمیختن قدرت و معنویت، دل ملت و رهبر معظم انقلاب را شاد کردند. همچنین از سفر حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه به دماوند تقدیر می‌کنیم؛ مردمی بودن مسئولان و حضور آنها در میان مردم باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.