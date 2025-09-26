به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ضمن سفارش به تقوای الهی، گفت: ای اهل ایمان! اگر در همه امور از خدا پروا کنید، خدا برای شما بینایی و بصیرت ویژه‌ای برای تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد، گناهانتان را می‌آمرزد و فضل عظیم خود را شامل حال شما می‌سازد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان وطن و شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشت و افزود: مکتب امام خمینی ما را به ایستادگی در برابر هر مهاجمی فرا می‌خواند و ملت ایران با تبعیت از ولی فقیه زمان، از نوامیس و امنیت کشور دفاع می‌کند.

فتاح دماوندی با تأکید بر نقش جوانان در دفاع مقدس، گفت: جنگ هشت ساله ایران اسلامی را آبدیده کرد و به نسل جوان آموخت که باید روی پای خود بایستند و به توان داخلی اعتماد کنند.

امام جمعه دماوند همچنین به تهدیدات دشمنان علیه ایران اشاره کرد و بیان داشت: دست یکی شدن آمریکا، اسرائیل و اروپا علیه ایران، همانند جنگ احزاب است؛ اما این تهدیدها نه تنها ملت ایران را نمی‌ترساند، بلکه ایمان و اتحاد ما را تقویت می‌کند.

وی با یادآوری اهمیت اتحاد و ایستادگی در برابر دشمن، افزود: راهی را آغاز کرده‌ایم که بازگشتی در آن نیست؛ ما برای خدا قیام کرده‌ایم و تا آخر ایستاده‌ایم. روزی خواهد آمد که حق آشکار و باطل نابود خواهد شد.

فتاح دماوندی در ادامه ضمن تجلیل از نیروهای مسلح، سپاه و ارتش، حمایت ایران از جبهه مقاومت و مظلومان جهان را یادآور شد و اظهار داشت: ایران مادر مقاومت است و از هیچ قدرتی هراس ندارد.

امام جمعه دماوند در پایان، از ریاست جمهوری و همدلی قوای سه‌گانه در خدمت به مردم قدردانی کرد و با اشاره به فرج حضرت ولی عصر (عج) و پیروزی مظلومان، از نمازگزاران خواست تا با تقوا و تلاش در مسیر خدمت به مردم، برای اعتلای کشور و دین تلاش کنند.