مهارت در دل کویر؛ آموزش آفرود به نجاتگران هلال احمر استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی از برگزاری دوره مهارتآموزی آفرود در کویر خبر داد و گفت: این دوره با هدف آموزش و تمرین مهارتهای رانندگی در شرایط دشوار کویری و آشنایی نجات گران با تجهیزات و تکنیکهای امداد در مناطق صعبالعبور برگزار شد.
وی افزود: این برنامه با همکاری معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یزد، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و کلوپ سافاری استان برگزار و بیش از ۳۰ نفر از نجات گران پایگاهها و شعب استان در آن حضور داشتند.
عشقی با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی تیمهای امدادی در مأموریتهای کویری اظهار کرد: یزد استانی کویری است و آشنایی نجات گران با مهارتهای ویژه حرکت و امدادرسانی در این شرایط، نقشی تعیینکننده در موفقیت عملیاتهای نجات دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای همکار، افزود: این دورهها زمینهساز افزایش آمادگی، هماهنگی و توان عملیاتی نجاتگران در مواجهه با حوادث طبیعی و مأموریتهای سخت خواهد بود.
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