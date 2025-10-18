دختر تکواندوکار ایران به دنبال مدال در دومین حضور جهانی

‌به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان دوم آبان ماه به میزبانی چین در شهر ووشی آغاز خواهد شد. در روز چهارم این مسابقات و در رقابت‌های وزن ۴۶- کیلوگرم زنان سعید نصیری تکواندوکار ۲۱ ساله تیم ملی کشورمان به دیدار رقبای خود می‌رود.

تکواندوکار با آتیه‌ای که سال ۲۰۲۳ و رقابت‌های جهان باکو نیز هوگوی وزن اول تیم ملی را برتن داشت، ولی موفق به کسب مدال نشد. همان شکست البته پلی شد برای پیشرفت این دختر خود ساخته و جوان تا از تجربیات کسب شده روی «شیهاپ چانگ» باکو به بهترین شکل استفاده و تقریباً به هر تورنمنتی اعزام شد با دست پر به تهران بازگشت.

اما رقابت‌های «ووشی» میدان دیگری است، آغاز مسیر رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ و نه تنها نصیری بلکه سایر تکواندوکاران حاضر می‌دانند موفقیت در این رقابت‌ها می‌تواند راه کسب سهمیه را هموار کند. در وزن ۴۶- کیلوگرم که نصیری نماینده کشورمان است ۵۶ تکواندوکار حضور دارند که با حضور همه مدعیان جهانی و المپیک باید کار او را سخت و دشوار عنوان کنیم. جایی که رقبایی آماده و سرحال پای به میدان رقابت برای کسب مدال می‌گذارند.

مهمترین رقیب نصیری در این وزن «ینگ سوان هوانگ» تکواندوکار با تجربه چین تایپه است که مدال‌های مختلفی از رویدادهای معتبر از جمله آسیایی، گرندپری و جهانی را در کارنامه دارد و البته که یک باخت در رقابت‌های فجیره و یک پیروزی در یونیورسیاد را برابر نماینده کشورمان تجربه کرده است. «جایز باست» از کاستاریکا نوجوانی که نقره نوجوانان ۲۰۲۴ جهان را در کارنامه دارد با رنکینگ دو دنیا، «امینه گیوگیبکان» از ترکیه با مدال‌هایی که در یک سال اخیر گرفت و تا رده‌های بالا رنکینگ پیش رفت، «میلانا بکولووا» از روسیه که با پرچم WT مبارزه می‌کند و با برنز رقابت‌های گرندپری و طلای بازی‌های مدیترانه راهی ووشی می‌شود، دیگر رقبای مهم نصیری در رقابت‌های جهانی هستند.

این تکواندوکار کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رقبای خود در مسابقات جهانی گفت: شناخت خوبی از حریفان دارم و با بیشتر آن‌ها در تورنمنت‌های مختلف مبارزه کرده‌ام. در این دوره از مسابقات، تکواندوکارانی از کشورهای چین تایپه، کره‌جنوبی، ژاپن و چند کشور مطرح دیگر شرکت دارند که همگی از رقبای قدرتمند به شمار می‌روند.

وی در خصوص روند آماده‌سازی و برنامه خود برای این رقابت‌ها افزود: خوشبختانه حدود یک سال است که برای حضور در مسابقات جهانی در اردوهای منظم و برنامه‌ریزی‌شده شرکت داریم. تمرینات با نظارت دقیق کادر فنی و در شرایطی بسیار مطلوب از نظر بدنی و فنی برگزار شده و همه نفرات تیم در وضعیت مطلوبی به مسابقات اعزام می‌شوند.

نصیری در پایان گفت: این دومین حضور من در مسابقات قهرمانی جهانی است، برای موفقیت در این مسابقات خیلی سختی کشیدم و تمام تلاشم این است که با عملکردی درخشان و کسب مدال به میهن بازگردم. در دو سال گذشته روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته‌ام و امیدوارم بتوانم نتیجه زحمات خود و کادر فنی را در این مسابقات به ثمر برسانم.