به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با حضور مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر، سردار هدایت الله امیری جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، سرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بندرخمیر، جمعی از مسئولان شهرستان و محلی و بسیجیان برگزار شد.



مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های بسیج بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: تمامی محصولاتی که امروز در این نمایشگاه عرضه شده تولید خودِ مردم است.



زرهی تصریح کرد: هدف از این نمایشگاه را حمایت از کار آفرینان و مشاغل خانگی و روستایی، اعطای تسهیلات کم بهره، معرفی آثار روستاییان به بازار و ایجاد اشتغال پایدار است.

وی با تاکید بر وفاق و همدلی عنوان کرد: با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت در حوزه صنایع دستی و اقتصاد می‌توان توانمندی‌های مردم را افزایش داد.



در ادامه سردار هدایت الله امیری جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با بیان اینکه بسیج دو ویژگی مهم دارد، خدا باوری و خودباوری بر نقش بسیج در تقویت اقتصاد خانواده تأکید کرد و افزود: تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها یکی از مأموریت‌های مهم بسیج در سطح جامعه است.



گفتنی است، این نمایشگاه با ۱۵ غرفه در مدت سه روز در روستای نیمه کار شهرستان خمیر برپاست، این غرفه‌ها شامل صنایع دستی، مواد غذایی و پوشاک محلی است.