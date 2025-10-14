به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری محافل انس با قرآن کریم که با حضور قاریان برجسته کشور، جمعی از فعالان قرآنی و اقشار مختلف مردم در شهرستان قروه برگزار شد اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی در شهرستان قروه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در راستای تعمیق فرهنگ قرآن در میان نسل جوان، برنامه‌های متنوعی در حال اجراست.

وی با اشاره به تأسیس دارالقرآن بسیج شهید شکیبا سلیمی افزود: این مجموعه طی دو سال گذشته با هدف گسترش آموزش و انس با قرآن راه‌اندازی شد و تاکنون برنامه‌های مؤثری در زمینه برگزاری کلاس‌های قرائت، مفاهیم و محافل خانگی قرآن اجرا کرده است.

جمالی تصریح کرد: سال گذشته هشت نفر از اعضای دارالقرآن شهرستان در مسابقات کشوری قرآن کریم حضور یافتند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی و فرهنگی قروه است.

وی با بیان اینکه میزبانی استان کردستان از چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، فرصتی ارزشمند برای معرفی استعدادهای قرآنی است، گفت: حضور قاریان برجسته کشوری همچون استاد حاج محمد کاظمی و استاد حاج وحید نظریان در محافل قرآنی قروه، شور و نشاط معنوی ویژه‌ای به این برنامه‌ها بخشیده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه قروه در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمینه‌ساز تحکیم وحدت و ارتقای معنویت در جامعه است و سپاه قروه همچنان در کنار نهادهای فرهنگی، از این مسیر نورانی حمایت خواهد کرد.