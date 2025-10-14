  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

جمالی: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمینه‌ساز ارتقای معنویت در جامعه است

جمالی: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمینه‌ساز ارتقای معنویت در جامعه است

قروه- فرمانده سپاه قروه گفت: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمینه‌ساز تحکیم وحدت و ارتقای معنویت در جامعه است و سپاه قروه همچنان در کنار نهادهای فرهنگی، از این مسیر نورانی حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری محافل انس با قرآن کریم که با حضور قاریان برجسته کشور، جمعی از فعالان قرآنی و اقشار مختلف مردم در شهرستان قروه برگزار شد اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی در شهرستان قروه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در راستای تعمیق فرهنگ قرآن در میان نسل جوان، برنامه‌های متنوعی در حال اجراست.

وی با اشاره به تأسیس دارالقرآن بسیج شهید شکیبا سلیمی افزود: این مجموعه طی دو سال گذشته با هدف گسترش آموزش و انس با قرآن راه‌اندازی شد و تاکنون برنامه‌های مؤثری در زمینه برگزاری کلاس‌های قرائت، مفاهیم و محافل خانگی قرآن اجرا کرده است.

جمالی تصریح کرد: سال گذشته هشت نفر از اعضای دارالقرآن شهرستان در مسابقات کشوری قرآن کریم حضور یافتند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی و فرهنگی قروه است.

وی با بیان اینکه میزبانی استان کردستان از چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، فرصتی ارزشمند برای معرفی استعدادهای قرآنی است، گفت: حضور قاریان برجسته کشوری همچون استاد حاج محمد کاظمی و استاد حاج وحید نظریان در محافل قرآنی قروه، شور و نشاط معنوی ویژه‌ای به این برنامه‌ها بخشیده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه قروه در پایان تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی زمینه‌ساز تحکیم وحدت و ارتقای معنویت در جامعه است و سپاه قروه همچنان در کنار نهادهای فرهنگی، از این مسیر نورانی حمایت خواهد کرد.

کد خبر 6621825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها