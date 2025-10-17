  1. استانها
المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور در ایلام پایان یافت

ایلام - مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور در ایلام پایان یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب شهبازی شامگاه جمعه در اختتامیه مرحله نهایی المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور اظهار کرد: این مسابقات حضور نخبه‌ترین ورزشکاران این رشته از سراسر ایران در ایلام برگزار شد و با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

وی بیان کرد: این رقابت‌ها در دو رشته تفنگ و تپانچه پیگیری شد و استان ایلام برای نخستین بار میزبانی این رویداد ملی را برعهده داشت که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در حوزه ورزش بانوان و فراهم شدن بستری مناسب برای معرفی استعدادهای نوظهور کشور است.

وی تصریح کرد: در بخش تیمی رشته تفنگ، تهران با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را کسب کرد، فارس به مقام نایب‌قهرمانی رسید و اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار کرد: در بخش تیمی رشته تپانچه، بوشهر توانست بر سکوی نخست بایستد، اصفهان نایب‌قهرمان شد و تیم مرکزی در رتبه سوم قرار گرفت.

شهبازی ادامه داد: در رقابت‌های انفرادی رشته تفنگ، ملیکا کوهی از تهران مدال طلا، فاطمه قناویزباف از تهران مدال نقره و الهام قائمی از بوشهر مدال برنز را به دست آوردند.

وی گفت: همچنین در بخش انفرادی رشته تپانچه، ریحانه غلام‌حسین از استان مرکزی به عنوان قهرمان مسابقات معرفی شد، روژینا شرافت از اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه یوسفی از بوشهر مقام سوم را کسب کرد.

شهبازی در پایان با تقدیر از ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی این رقابت‌ها افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه‌ساز رشد استعدادهای آینده‌دار و گامی مهم در توسعه ورزش بانوان در کشور است و استان ایلام با موفقیت در برگزاری المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال، بار دیگر توان اجرایی و ظرفیت خود را در میزبانی برنامه‌های ملی ورزشی به اثبات رساند.

