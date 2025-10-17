المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب شهبازی شامگاه جمعه در اختتامیه مرحله نهایی المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی دختران کشور اظهار کرد: این مسابقات حضور نخبه‌ترین ورزشکاران این رشته از سراسر ایران در ایلام برگزار شد و با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

وی بیان کرد: این رقابت‌ها در دو رشته تفنگ و تپانچه پیگیری شد و استان ایلام برای نخستین بار میزبانی این رویداد ملی را برعهده داشت که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در حوزه ورزش بانوان و فراهم شدن بستری مناسب برای معرفی استعدادهای نوظهور کشور است.

وی تصریح کرد: در بخش تیمی رشته تفنگ، تهران با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را کسب کرد، فارس به مقام نایب‌قهرمانی رسید و اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار کرد: در بخش تیمی رشته تپانچه، بوشهر توانست بر سکوی نخست بایستد، اصفهان نایب‌قهرمان شد و تیم مرکزی در رتبه سوم قرار گرفت.

شهبازی ادامه داد: در رقابت‌های انفرادی رشته تفنگ، ملیکا کوهی از تهران مدال طلا، فاطمه قناویزباف از تهران مدال نقره و الهام قائمی از بوشهر مدال برنز را به دست آوردند.

وی گفت: همچنین در بخش انفرادی رشته تپانچه، ریحانه غلام‌حسین از استان مرکزی به عنوان قهرمان مسابقات معرفی شد، روژینا شرافت از اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه یوسفی از بوشهر مقام سوم را کسب کرد.

شهبازی در پایان با تقدیر از ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی این رقابت‌ها افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه‌ساز رشد استعدادهای آینده‌دار و گامی مهم در توسعه ورزش بانوان در کشور است و استان ایلام با موفقیت در برگزاری المپیاد ملی تیراندازی دختران زیر ۱۵ سال، بار دیگر توان اجرایی و ظرفیت خود را در میزبانی برنامه‌های ملی ورزشی به اثبات رساند.