به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده و مسئول برگزاری مسابقات IMAO در استان بوشهر، با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها اظهار کرد: برگزاری باکیفیت این دوره از مسابقات، نتیجه‌ی همدلی و تلاش بی‌وقفه‌ی کلیه مربیان، ورزشکاران و عوامل اجرایی بود.

عبدالمهدی حقانی‌فرد افزود: هدف ما شناسایی استعدادهای برتر و تقویت روحیه رقابت سالم برای حضور درخشنده‌تر در عرصه‌های ملی است.

وی گفت: هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر از حضور پرانرژی ورزشکاران و از تلاش همه داوران، مربیان و عوامل اجرایی که در برگزاری شایسته این رویداد نقش داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.

در پایان این رقابت‌های فشرده، تیم‌های برتر به شرح زیر معرفی شدند: ·

قهرمانی: تیم شهرستان بوشهر ·

نایب‌قهرمانی: تیم شهرستان دشتستان ·

مقام سوم: تیم‌های شهرستان‌های گناوه و دشتی (مشترک)

این رویداد ورزشی گامی مؤثر در جهت شناسایی استعدادها و ارتقای سطح کیفی کیک‌بوکسینگ استان محسوب می‌شود.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم استان برای آمادگی و حضور در رقابت‌های کشوری دعوت شدند.