فلاحی: خانه کاراته و کشتی در استان ایلام احداث می شود

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری جدی طرح‌های عمرانی ورزشی استان در دیدار با دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی در ایلام برگزار شده است.

فلاحی اظهار داشت: در این جلسه مطالبات استان از جمله احداث مجتمع ورزشی و فرهنگی بانوان، خانه کاراته و خانه کشتی مطرح شد و وزیر ورزش، مدیرکل دفتر فنی وزارتخانه را مأمور کرد تا با حضور در ایلام شرایط اجرایی این پروژه‌ها را در قالب طرح مولدسازی بررسی کند.

به گفته نماینده ایلام، مقرر شده است ابتدا زمین مناسب برای ساخت این طرح‌ها در سطح شهر ایلام تأمین و سپس مجوز ماده ۲۳ برای تعریف پروژه‌های جدید از سوی مراجع قانونی اخذ شود.

وی افزود: هدف‌گذاری انجام شده اجرای پروژه‌ها در بازه زمانی دو ساله است تا پس از تأمین اعتبارات و طی مراحل قانونی، این مجموعه‌ها به بهره‌برداری برسند و به ارتقای سطح ورزش استان، به‌ویژه ورزش بانوان، کمک کنند.

فلاحی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در ایلام یکی از نیازهای اساسی استان است و وزارت ورزش با همکاری نهادهای استانی و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این طرح‌ها ایفا کند.