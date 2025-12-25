به‌گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیراندازی اولین المپیاد دانشجویان مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری با عنوان بزرگداشت شهدای دانشجو برگزار شد.

این رقابت‌ها در بخش تفنگ ویژه کارمندان و اساتید، با حضور ۳۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های استان و به میزبانی باشگاه «ماشه و مهارت» برگزار گردید.

در بخش بانوان، نسرین نوبخت از دانشگاه پیام نور، الهام اسکندری از دانشگاه علوم پزشکی و زهرا بیاتی از دانشگاه ملی مهارت عنوان برتر را از آن خود کردند.

همچنین در بخش آقایان نیز امین حیدری از دانشگاه ملی مهارت، دکتر نادری از دانشگاه ملی مهارت، اکبر کاظمی از دانشگاه پیام نور و سید امیرحسین حسینی موفق به کسب عناوین برتر شدند.

از دانشگاه ملی مهارت داوری این مسابقات را محمدمهدی امانی و زهرا امیدی بر عهده داشتند.

هدایای مسابقات بخش تفنگ اساتید توسط دکتر نادری، ریاست بسیج اساتید استان، تأمین شد.

این رقابت‌ها با هدف ایجاد نشاط، ارتقای سطح ورزش‌های دانشگاهی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو برگزار شد.