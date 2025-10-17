به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه دو بر صفر استقلال خوزستان را شکست دهد و با کسب سه امتیاز ارزشمند، جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود بخشد.
عارف حاجیعیدی، بازیکن سپاهان، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: خسته نباشید میگویم به همه؛ بازی سختی بود و ما واقعاً به این سه امتیاز نیاز داشتیم. خدا را شکر توانستیم نتیجه خوبی بگیریم.
وی با احترام به تیم حریف افزود: استقلال خوزستان تیم قابل احترامیست و برایشان آرزوی موفقیت دارم. از هوادارانمان هم تشکر میکنم که این مسیر طولانی را آمدند و از دقیقه اول تا آخر کنارمان بودند.
حاجیعیدی درباره شرایط تیم سپاهان در فصل جاری اظهار داشت: نسبت به پارسال تغییرات زیادی داشتیم و طبیعیست که هماهنگ شدن کمی زمانبر باشد. خدا را شکر بازیها را آرامآرام پیش میبریم و تیم دارد یکدست میشود.
وی در پایان با اشاره به مسیر طولانی لیگ گفت: ۳۰ بازی در پیش داریم و قطعاً اتفاقات خوبی در انتظارمان خواهد بود. اگر همینطور ادامه دهیم، میتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
