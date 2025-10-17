  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

حاجی‌عیدی: بازی سختی بود؛ این ۳ امتیاز را لازم داشتیم

اهواز - بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: بازی سختی مقابل استقلال خوزستان داشتیم و واقعاً به این سه امتیاز نیاز داشتیم؛ خدا را شکر نتیجه خوبی گرفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه دو بر صفر استقلال خوزستان را شکست دهد و با کسب سه امتیاز ارزشمند، جایگاه خود را در جدول لیگ برتر بهبود بخشد.

عارف حاجی‌عیدی، بازیکن سپاهان، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: خسته نباشید می‌گویم به همه؛ بازی سختی بود و ما واقعاً به این سه امتیاز نیاز داشتیم. خدا را شکر توانستیم نتیجه خوبی بگیریم.

وی با احترام به تیم حریف افزود: استقلال خوزستان تیم قابل احترامی‌ست و برایشان آرزوی موفقیت دارم. از هواداران‌مان هم تشکر می‌کنم که این مسیر طولانی را آمدند و از دقیقه اول تا آخر کنارمان بودند.

حاجی‌عیدی درباره شرایط تیم سپاهان در فصل جاری اظهار داشت: نسبت به پارسال تغییرات زیادی داشتیم و طبیعی‌ست که هماهنگ شدن کمی زمان‌بر باشد. خدا را شکر بازی‌ها را آرام‌آرام پیش می‌بریم و تیم دارد یک‌دست می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مسیر طولانی لیگ گفت: ۳۰ بازی در پیش داریم و قطعاً اتفاقات خوبی در انتظارمان خواهد بود. اگر همین‌طور ادامه دهیم، می‌توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

