نویدکیا: بازی با صدرنشین بود؛ لیاقت برد را داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته اخیر رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور موفق شد با نتیجه دو بر صفر استقلال خوزستان را در ورزشگاه تختی آبادان شکست دهد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که سپاهان با وجود خستگی ناشی از سفر، نمایش قابل قبولی ارائه داد.

محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، در نشست خبری پس از این دیدار با اشاره به دشواری‌های سفر تیمش گفت: خیلی خوشحالم دوباره به آبادان آمدم. بابت تأخیر دیروز و رسیدن شبانه‌مان عذرخواهی می‌کنم. از هواداران‌مان هم باید خیلی خیلی ممنون باشم که از دقیقه اول تا لحظه آخر کنارمان بودند.

وی درباره کیفیت بازی تیمش افزود: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نسبت به جدول نگاه کنیم، استقلال خوزستان با احتساب سه امتیاز صدرنشین لیگ بود و ما مقابل تیم صدر جدول بازی کردیم. سعی کردیم تا حد ممکن بازی خوبی ارائه دهیم و از همان ابتدا کنترل بازی را در دست گرفتیم.

نویدکیا با اشاره به عملکرد بازیکنانش گفت: موقعیت‌های خوبی خلق کردیم و شانس‌های زیادی برای گل‌زنی داشتیم. در نیمه دوم هم می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. به جز ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم که کمی سردرگم بودیم، بازی منطقی و باکیفیتی انجام دادیم.

سرمربی سپاهان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و تمرکز در ادامه فصل اظهار داشت: فعلاً شرایط‌مان مثل بازی‌های گذشته ایده‌آل نیست، اما اگر منطقی‌تر بازی کنیم و احساساتی نشویم، می‌توانیم به شرایط مطلوب‌مان برگردیم. این بازی برای ما مهم بود چون تیم دوازدهم جدول مقابل صدرنشین قرار گرفت و این تقابل جذابیت زیادی داشت.