عقیلی: مطمئن باشید سپاهان مدعی قهرمانی است

اهواز - مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: باشگاه سپاهان تاریخ و میراثی دارد و مطمئن باشید یکی از کاندیداهای قهرمانی لیگ برتر این دوره هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور موفق شد با نتیجه دو بر صفر استقلال خوزستان را در آبادان شکست دهد. این پیروزی در حالی رقم خورد که سپاهان با نمایشی منسجم و کنترل کامل بازی، توانست سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.

هادی عقیلی، مربی سپاهان، در نشست خبری پس از این دیدار گفت: به نظرم بازی خوبی بود. تیم ما به جز ده دقیقه اول نیمه دوم، کاملاً سوار بازی بود. خدا را شکر بازی تحت کنترل بود و توانستیم موقعیت‌های خوبی خلق کنیم.

وی درباره تأثیر تعطیلات فیفا دی بر روند تیم اظهار کرد: من خیلی اعتقادی ندارم که تعطیلات فیفادی کمک‌مان کرده باشد. از بازی خیبر به این سمت، حتی در دیدار با تراکتور، روش بازی‌مان خوب بود. متأسفانه در آن بازی در وقت اضافه نیمه اول گل خوردیم و جبرانش سخت بود. اما در مجموع، تیم‌مان نمایش قابل قبولی داشته است.

عقیلی با اشاره به تاریخ باشگاه سپاهان و خروج از بحران افزود: این‌ها به خاطر میراث باشگاه است که برای محافظت از آن باید بیشتر تلاش کنیم. نتایج اخیر باعث شد برخی تصور کنند تیم ما در بحران است، اما خدا را شکر توانستیم شرایط را جمع کنیم و امیدوارم این مسیر ادامه‌دار باشد.

وی در پایان با تأکید بر هدف‌گذاری بلندمدت سپاهان گفت: مطمئنم تیم ما یکی از کاندیداهای قهرمانی است. مطمئن باشید.

