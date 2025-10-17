  1. بین الملل
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۵

اعزام صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر صهیونیست

ارتش اسرائیل اعزام صلیب سرخ برای دریافت جسد یکی از اسیران صهیونیست را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مسیر تحویل گرفتن جسد یکی از اسیران اسرائیلی در جنوب نوار غزه هستند.

منابع خبری ساعتی پیش اعلام کردند که نمایندگان صلیب سرخ جهانی هم اکنون در حال حرکت به سوی نوار غزه برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی هستند که قرار است گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس آن را تحویل دهد.

در همین راستا،، اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه تصریح کرد که اشغالگران صهیونیست از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ۱۲۰ پیکر از شهدای فلسطینی را طی سه روز گذشته تحویل دادند.

صلیب سرخ جسد اسیر اسرائیلی را دریافت کرد

ارتش اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که صلیب سرخ جسد یکی از اسیران اسرائیلی را دریافت و در راه رسیدن به سوی نیروهای ما در نوار غزه است.

