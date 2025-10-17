  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲:۵۵

حماس: همه طرف‌ها باید رژیم صهیونیستی را به پایبندی به توافق وادار کنند

سخنگوی حماس گفت که همه طرف‌ها باید رژیم صهیونیستی را به پایبندی به توافق وادار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد: همه طرف‌های میانجی باید رژیم صهیونیستی را به پایبندی به توافق وادار کنند و مانع از تداوم نقض‌های آن شوند.

وی گفت: این نقض‌ها شامل ادامه قتل‌های روزانه و جلوگیری از ورود کمک‌های کافی برای مردم نوار غزه است.

در همین راستا، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد: رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن خانواده ابو شعبان، در حالی که برای بازدید از منزل خود به محله «الزیتون» شهر غزه رفته بودند، کشتار جدیدی را انجام داد.

حماس افزود: این جنایت که به شهادت ۱۱ نفر انجامید، نیت آشکار رژیم صهیونیستی را برای هدف قرار دادن غیرنظامیان برملا می‌کند.

