نویدکیا: روند سپاهان رو به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: فردا بازی بسیار مهمی در پیش داریم، به دنبال حذف شدن تیم هندی از جدول، بازیها کمی پیچیده شده است با این حال ما تلاش میکنیم روندی که در دو سه هفته اخیر داشتهایم و روند نسبتاً خوبی بوده را تکرار کنیم و بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم.
وی ادامه داد: برای تیم آخال احترام قائل هستیم. در آنالیز بازیهایشان دیدیم که آنها یک بازی خارج از خانه در هندوستان را با پیروزی پشت سر گذاشته و اگرچه در بازی خانگی شکست خوردند اما آنقدر ضعیف نبودند که ۴ گل از الحسین دریافت کنند. به هر حال بعضی وقتها این اتفاقات در فوتبال طبیعی است.
نویدکیا تصریح کرد: ما برای آنها احترام قائل هستیم و میدانیم که بازی سختی داریم. تیم جوان و دوندهای هستند و سعی میکنیم تا جایی که برایمان امکان دارد، بازی مالکانه خود را انجام دهیم و بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره خط حمله تیم خود و تأثیرگذاری این مسئله در دیدار آسیایی پیش رو گفت: قبول دارم که بچههای خط حمله ما کمتر گلزنی کردهاند و شاید اگر این مسئله ادامهدار باشد ما را اذیت کند. با این حال فکر میکنم با روندی که در دو سه بازی اخیر داشتهایم، بچههای ما کار خودشان را خوب انجام میدهند و مطمئنم که به مرور زمان میتوانند کمکم به شرایطی برسند که گلزنی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در خط حمله بهخاطر آسیبهایی که برایمان پیش آمد، تغییرات زیادی داشتیم. در چند بازی اول کاوه رضایی بازی کرد، بعد از آن انزو و حالا مجید علیرضایی، بهخاطر آسیبها و اتفاقاتی که برای ما در خط حمله افتاد، هیچکدام از آنها نتوانستند سه بازی پشت سر هم بازی کنند. هرچند در بازیهایی که حضور داشتند به اعتقاد من خلق موقعیت کردند.
نویدکیا افزود: گلی که کاوه به ذوبآهن زد، استثنایی بود ولی شانس با او یار نبود و کمی در آفساید قرار داشت. مجید هم جلوی ذوبآهن و در بازی اخیر شانس گلزنی داشت و تلاششان را کردند و من فکر میکنم شانس با آنها یار نبوده است.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان همچنین بیان داشت: در دو بازی که از آخال دیدیم، آنها هیچوقت تدافعی کار نکردهاند. حتی زمانی که از الحسین در نیمه اول با نتیجه سه بر یک یا چهار بر یک عقب افتاده بودند اما در نیمه دوم بازی خودشان را انجام دادند. با این حال، ما با شیوه بازی دفاعی در ایران آشنا هستیم، چون اغلب تیمها سعی میکنند گل نخورند و همین مسئله همیشه کار را برای سپاهان سخت کرده است.
وی عنوان کرد: همیشه سعی میکنیم مثل بازیهایی که در لیگ انجام دادهایم، از لایههای دفاعی آنها عبور و شانس گلزنی ایجاد کنیم. در هر صورت، میدانیم که آمادگی داریم و میتوانیم کارمان را انجام دهیم.
نویدکیا در پاسخ به سؤالی در خصوص اثر روحی پیروزی در بازی گذشته تصریح کرد: واقعبینانه این است که برد در بازی قبل به ما کمک کرد. نمیتوانیم بگوییم ما سپاهانیم و هیچ مشکلی نداشتیم؛ از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلاتی بودیم. ما بدترین شروع تاریخ لیگ برتر ایران را داشتیم و این به ما آسیب زد. در دو سه هفته اخیر هم فوتبال خوبی بازی کردهایم و توانستیم نتایج خوبی بگیریم، بهجز بازی ذوبآهن که خوب بازی کردیم ولی نتیجه خوبی نگرفتیم. ولی در مجموع روند تیم ما رو به جلو است و بازی قبلی هم از لحاظ روحی و روانی به ما کمک زیادی کرد. امیدوارم بچهها بتوانند فردا بازی خود را سرحال انجام بدهند.
