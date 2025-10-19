ماشاریپوف یک گام به بازگشت نزدیک شد؛ وینگر استقلال در مسیر بهبودی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد با پیروزی یک بر صفر برابر مس رفسنجان اوضاع خود را در جدول سر و سامان دهد، حالا در اندیشه کسب نخستین برد خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ است. شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهرقدس با دستی پُر زمین را ترک کنند.

در این میان، جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ملی‌پوش ازبکستانی استقلال، که در جریان اردوی پیش‌فصل آبی‌پوشان در ترکیه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، پس از مشورت با پزشکان تیم ملی ازبکستان از انجام عمل جراحی صرف‌نظر کرد و تمرینات اختصاصی خود را ادامه داد.

با تصمیم کادر فنی نام این بازیکن تا نیم‌فصل از فهرست استقلال خارج شده است. با این حال، ماشاریپوف همچنان با جدیت تمرینات خود را پیگیری می‌کند تا بتواند از نیم‌فصل دوم برای استقلال به میدان برود.

این بازیکن در تمرین روز گذشته استقلال نرم‌دوی کنار زمین را آغاز کرد که نشانه‌ای از پیشرفت محسوس در روند آماده‌سازی او به شمار می‌رود. در صورتی که روند درمانی‌اش مطابق انتظار پیش برود، وینگر ازبکستانی می‌تواند از نیم‌فصل دوم بار دیگر پیراهن استقلال را بر تن کند و حتی در جام جهانی نیز تیم ملی کشورش را همراهی نماید.